YEKA-4 yarışmalarında başlangıç tavan fiyatı artırıldı

Bor, Erzin ve Viranşehir'de güneş enerjisi santrallerinin kurulmasını kapsayan YEKA-4 yarışmasında elektrik alım tavan fiyatı kWh başına 40 kuruştan 95 kuruşa yükseltildi. Yarışma tarihi Erzin ve Viranşehir için ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanına göre, YEKA-4 kapsamında Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular, önceden belirlendiği gibi 30 Mart tarihinde yapılacak. İlanda, Erzin ve Viranşehir YEKA'lar kapsamındaki yarışmalar için başvuruların bakanlık tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacağı belirtildi.

Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına katılabilmek için; başvuru aşamasında verilecek teminat mektubu tutarında da indirime gidildi.

Buna göre, söz konusu yarışmalar için 1 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde MWe başına 500,000 TL tutarında teminat mektubu sunulacak. Önceki ilanda 100 MWe kapasiteli her bir yarışma için 35 milyon TL teminat mektubu verilmesi öngörülüyordu.