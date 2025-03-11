YEKA RES-2024 sözleşmeleri imzalandı! Bakanlıktan enerji projelerine 119,6 milyon dolar katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bugün bakanlıkta imzalandı.

2035 yılı rüzgar ve güneş enerjisi hedefi...

Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 72 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı. İmza töreninde söz alan Demircan, "Bunun büyük bir çoğunluğunu özel sektör marifetiyle yaptık. Bize güvendiniz, biz size güvendik. Enerji dönüşümünde özel sektörün rolü büyük. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneşte ilave 90 bin megavat kurulu güce ihtiyacımız var. Bu güce de yine özel sektörümüzle birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

İş programları sunumunda 30 gün şartı

Önlisans başvurularının 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunulması gerektiğini firma yetkililerine bildiren Demircan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) devir işlemlerinin hızla tamamlanması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulması gereken ilerleme raporlarının eksiksiz teslim edilmesi noktasında da uyarıda bulundu.