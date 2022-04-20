YEKA RES-3 başvuruları ertelendi

Şubat ayında kapasite miktarı ve bağlantı bölgesinde azalışa gidilen yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA RES-3) yarışmasında başvuru tarihi yeniden ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanına göre, daha önce 27 Nisan'a ertelenen YEKA RES-3 yarışması başvuru tarihi 31 Mayıs'a ötelendi.

Yarışmada Şubat ayında alınan kararla, YEKA RES-3 ve GES-5 yarışmalarında kapasite miktarı ile bağlantı bölgesi sayısı azaltılmış, YEKA RES-3 yarışmasıyla ilgili ilanda tahsis edilmesi öngörülen kapasite miktarı 2,000 MW'den 850 MW'ye, bağlantı bölgesi sayısı da 42'den 20 bölgeye düşürülmüştü.