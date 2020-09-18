YEKDEM’de fiyatlar 2030’a kadar geçerli olacak

18 Eylül 2020

ANKARA(DÜNYA)-1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021’e kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) tabi YEK belgeli üretim lisansı sahipleri için yeni bir karar açıklandı. Buna göre Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna ekli cetveldeki yer alan fiyatlar 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacak.

Bu tesislerde kullanılacak mekanik veya elektromekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave destek sağlanacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler İle Yerli Katkı İlavesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.