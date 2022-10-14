Yellen: Enflasyon için yapacak çok işimiz var

Yellen, küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı, "Bu sabahki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu cephede yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de tedarik zinciri zorluklarını ele alma ve sağlık hizmetleri gibi temel maliyetleri düşürme de dahil olmak üzere ailelerin maliyetlerini azaltmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu aktardı.

Yellen, tedarik zinciri darboğazlarının hafifletilmesine ve iş gücü piyasası baskılarının yumuşatılmasına ilişkin olumlu göstergeler olsa da sürekli ilerleme görülmesi gerektiğini ve enflasyonu düşürmenin Biden'ın bir numaralı ekonomik önceliği olmaya devam ettiğini aktardı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda "1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye" ulaştı.