Yellen ve Şimşek IMF toplantısında bir araya geldi: Yaptırımlara uyum vurgusu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Türkiye’nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlılığını takdirle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin benimsediği ekonomik politikaların ülke ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığına ve enflasyonu aşağı yönlü bir trende sokmaya katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

Yellen ve Şimşek’in yaptırımlara uyumun önemini de ele aldıkları görüşmede, Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ve terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi için işbirliği vurgusu yapıldı.

ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşen bu görüşme, her iki ülkenin küresel ekonomiye olan bağlılığını yeniden teyit etti.