Yem soruşturmasında soruşturma heyeti ceza istedi

ANKARA (DÜNYA) - Rekabet Kurulu’nun 2021’de başlattığı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslere yönelik anlaşma-uyumlu eylem kapsamında açtığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma öncesinde, soruşturma heyeti şirketler hakkında ceza uygulanmasını istedi.

Soruşturma kapsamında, Abalıoğlu Yem, C.P. Standart Gıda, Erişler Yem, E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret, ile RTM Tarım Kimya şirketleri bulunuyor. Soruşturma heyeti, şirketlerin kanunun 4. Maddesine (uyumlu eylem, anlaşma) aykırı davrandığı, muafiyetten yararlanamayacaklarını iddia ederek ceza istedi. Kurul sözlü savunmaları aldıktan sonra, aynı gün dahil 15 gün içinde karar verebiliyor.

Dijital alanda örnek nitelikli bir ceza daha verildi

Bu arada, e-pazaryeri (başka satıcıların satış yapmasına imkan sağlanan platform nitelikli e-ticaret uygulamaları) nitelikli nadirkitap.com soruşturmasında da ceza çıktı.

Kararda, kullanılmış kitapların satışına imkan sağlanan bu alanda nadirkitap.com’un hakim durumda olduğu belirtilerek, bünyesinde satış yapan şirketlerin verilerini kendilerine vermeyerek rakip teşebbüslerin faaliyetini zorlaştırdığı ve böylece hakim durumu kötüye kullandığına karar verildi. Karara göre, Nadirkitap’ın satıcıların kendi verilerine erişimi ve bu verileri başka yerlere taşımayı engellediği tespit edildi. Karara karşı yargı yolu açık bulunuyor.