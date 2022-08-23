Yemek kartı sektörü 15 milyar TL’yi geçti

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda günlük yemek bedelinin 55 TL’ye yükselmesi ve çalışan başına ödemenin bin 500 TL’ye ulaşması sektörün de büyümesini sağladı. Geçen yıl 8 milyar TL olan büyüklüğün bu yıl 15 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, şirketlerin de yemek ücretinin yanı sıra ayni yardımları da artırdığını dile getirdi.

Geçen hafta DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ile bir araya gelen Uğur Yıldırım, sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Temmuz 2022 itibariyle 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklik kapsamında, 2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 55,08 TL (51 TL+KDV %8) belirlenmişti. Bunun sektörde önemli bir büyümeyi beraberinde getirdiğini dile getiren Yıldırım, kullanıcı sayısında ise hala gidilecek yol olduğunu anlattı. Halihazırda 28 milyon civarında çalışan sayısı bulunurken, yemek kartı kullanıcı sayısı ise 3 milyon civarında. Sosyal yardımlar ile birlikte bu rakam 5 milyona çıkıyor. Söz konusu alanda ilk yerli şirket olarak faaliyetlerine devam eden MetropolCard’da ise kart sayısı 700 binin üzerinde iken aktif kart kullanıcısı sayısı ise 1 milyona ulaşmış durumda.

“Kart kullanımı online’a geçti, işletmeler hızlı uyum sağladı”

Sektör bir yandan da dijitalleşmede önemli aşamalar kaydetmiş durumda. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de fiziksel kart yerine QR kodu kullanımı. Bu kapsamda MetropolCard mobil uygulama indirilme sayısında 800 bine ulaşmış. Yıldırım, yemek kartını online olarak kullanan ilk şirketin kendileri olduğunu anlattı ve şu an tüm sektörün kartsız bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Yıldırım, şöyle devam etti: “İşletmeler de buna çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Yazar kasalı POS’ların tamamı artık dijital. Yeni sistemde cep telefonu pos haline geldi. İş yerleri isterlerse tüm networklerinde MetropolCard’ı indirerek oradan tahsilat yapabilirler. Yaygınlık sorunu yok. 81 ve 922 ilçede geçerli. 50 bini aşkın noktada varız. Şu an market ve restoran networkü en yaygın şirketiz. Yerel marketlerin tamamında varız.”

Sektörde tartışılan konulardan biri de komisyon oranları ve yemek ücretlerinin maaş kartlarına yatırılması idi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de bu konuda sık sık açıklama yapan isimlerden biri. Geçen dönemde kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldığı komisyon oranına yüzde 6 sınırlaması gelmişti. O dönem bütün şikayetlerin sebebi olarak gösterildiklerini, ama aslında sebebi değil bunu ortadan kaldıran şirket olduklarını ifade eden Yıldırım, “Kurulduğumuzda yüzde 7 ile başladık. Yüzde 1 ile hayatta kalma stratejisi oluşturmuştuk. Daha sonra burada kısıtlamaya gidiyoruz dediler biz de destekledik. Yüzde 6 komisyon sınırı ve müşterilere de iskonto yasağı konuldu. Biz de yatay çerçevede çalışanlara avantajlar sunmaya başladık. Şu an bin 500 TL’leri buldu yemek kartı ödemeleri. Bin TL’lik yüklemede normalde bin TL ödüyorsunuz ama biz ekstra 50 TL ödemeler yapmaya başladık çalışanların kartlarına. Kuruma değil çalışanlara avantaj sunduk...”

Karbon ayak izini yüzde 10 düşürdü

MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, hayata geçirdikleri yeniliklerde çevresel ayak izlerini de takip ettiklerini söyledi. Bu farkındalıkla ilk olarak Şubat 2022’de Yeşilin Yanındayız Manifesto metni yayınladıklarını hatırlatan Yıldırım, “Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını ISO 14064 standardı gereksinimlerine uygun ve uluslararası protokollerce kabul gören bir şekilde hazırlayan 3pmetrics firmasıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde anlaşmaya vardık. Bu kapsamda 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan MetropolCard Karbon Ayak İzi Analiz Raporu oluşturuldu. 2021 yılında dijitalleşme ve ödeme yöntemleri alanında yaptığımız geliştirmeler doğrultusunda; fi ziksel kart kullanımı yerine dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi nedeniyle işlem başına karbon ayak izimizi yüzde 10 azalttık. 2021 yılında işlem başına yüzde 45 daha düşük emisyonlu ödeme işlemleri gerçekleşti. Öte yandan yerinde Ar-Ge sistemi olan bir firmayız. 30 yazılım mühendisimiz var. En fazla entegrasyon yapan kuruluşuz. Birçok fi rmanın arkasında biz varız” değerlendirmelerinde bulundu.