Yemek kartı ücretinde 2026 rakamları belli oldu, 2026 yemek kartı ücreti ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 2026 yılı için vergi, harç ve cezaların hesaplanmasında esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Geçen yıl bu oran yüzde 43,93 seviyesindeydi.

Yeniden değerleme oranının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı tutarı da 2026 yılı için kesinleşti.

Bu yıl günlük 240 TL + KDV olarak uygulanan yemek kartı bedeli, yüzde 25,49'luk artışla yeni yılda 301,2 TL + KDV seviyesine çıkacak.

Böylece yemek kartı yüklemelerinde vergiden muaf üst limit KDV dahil 331,3 TL olacak.

İşverene vergi avantajı sürüyor

Belirlenen günlük istisna tutarı, işverenlerin çalışanlara sağladığı yemek yardımlarını gelir vergisi ve damga vergisinden muaf şekilde uygulamasına imkân veriyor. İşyemekte yemek verilmediği durumlarda yemek kartı veya fatura karşılığı sağlanan yemek yardımları için 2026 yılı boyunca bu istisna geçerli olacak.

Yeniden değerleme oranı düşürülecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranının düşürüleceğini açıklamıştı. Ancak 2026 yılı yemek kartı günlük bedeli için yüzde 25,49 oranı geçerliliğini koruyacak.