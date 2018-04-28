Yemek kartında anlaşma sağlandı

28 Nisan 2018

Yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesiyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamasında ATO’nun yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonlara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuç verdiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği çalıştayda, tarafların, düzenlemenin yapılacağı “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nda uzlaşmasının çok başarılı bir gelişme olduğunu kaydeden Baran, “10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek içecek sektörünün üzerinden yük kalktı” dedi.

Kaynak: İHA