Yemek kartlarının SGK priminden muaf olması işçi ve işvereni nasıl etkileyecek?

Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024'te SGK tarafından yayınlanan 2024/17 sayılı genelgeyle yemek kartları, kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale geldi.

Market alışverişinde 158 liraya kadar istisna

Bu kararla yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacak, sadece nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlarla yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabilecek.

Bozkurt ise yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceğinin kesinleştiğini belirterek, genelgeyle yerleşik uygulamaya dönüş yapıldığını belirtti.

Yemek yardımlarının artmasında önemli teşvik olacak

Bozkurt, "Bu durumun kesinleşmesinin de çalışanlara yapılan yemek yardımlarının artmasında önemli teşvik olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 2025 yılında çalışanına günlük 300 lira tutarında yemek desteğini nakit yerine yemek kartı bakiyesi olarak veren 100 çalışanlı bir firma, 264 lira gelir vergisi istisnasının yanı sıra sınırsız SGK prim istisnası ve yüzde 10 indirilebilir KDV avantajıyla yıllık 3,52 milyon lira tutarında tasarruf sağlayabilir hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yemek kartlarının hem işveren hem de kamu için avantajının arttığını vurgulayan Bozkurt, yemek kartlarının 81 ilde binlerce küçük işletmede kullanıldığını ve bu işletmelerde ciddi iş hacmi yarattığını dile getirdi.

Ayrıca tüm ödeme süreçleri dijital olduğundan dolayı yemek kartlarının kamu için şeffaf ve geriye dönük, kontrol edilebilir bir sistem sunduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu sistem sayesinde Pluxee, KDV'yi işverenden peşinen tahsil edip kullanıcının restoranda harcamasını beklemeden devlete ödüyor. Böylece hem işveren hem de kamu nezdinde nakde göre çok daha avantajlı seçenek oluyor." değerlendirmesini yaptı.