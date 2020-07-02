Yeni ABD kalkınma bankası'ndan üretimini ABD'ye taşıyan şirketlere milyarlarca dolar kredi

02 Temmuz 2020

US International Development Finance Corp'un (DFC) başında bulunan Adam Boehler kişisel koruyucu ekipman, muadil ilaç ve ilaç üretiminde kullanılan maddeleri üreten şirketlerin üretimlerini ABD'ye geri taşımaları için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boehler, Tayvan'dan gelecek tahmini değeri 12 milyar dolar olan yarı iletken fabrikası yatırımının da finasmandan yararlanabileceğini söyledi.

Bohler bazı projelerin anlaşmalarının önümüzdeki ay içerisinde imzalanabileceğini söyledi. Trump yönetimi ABD'li şirketlerin üretim ve tedarik zincirlerini Çin'den ABD'ye geri taşımaları için baskı yapıyorlardı.

ABD'nin yurtdışı kalkınma projelerini desteklemek için Ocak ayında kurulan ve Çin'in Kuşak ve Yol projesine rakip olan DFC, Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı bir kararla yurtiçinde de çalışmaya başladı.

DFC ve ABD Savunma Bakanlığı, hafta başında yaptıkları anlaşma ile tedarik zincirlerinin ABD'ye kaydırılması için 100 milyon dolarlık bir fonu da ortak yönetme kararı aldılar.

Boehler programa şirketlerin yoğun ilgisinin olduğunu açıkladı.

100 milyon dolarlık fonun "milyarlarca dolarlık" kredi yaratmak için kaldıraç olarak kullanılabileceğini söyleyen Boehler, bu şekilde bakıldığında kurumun Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd'nin (TSMC) Arizona'da yapılması planlanan fabrikasının desteklenmesinde rol oynayabileceğini ekledi.

Bu proje küresel teknoloji tedarik zincirini Çin'den çıkarmak için atılmış adımların en büyüğü niteliğini taşıyor. TSMC Apple, Qualcomm ve diğer ABD'li büyük teknoloji şirketlerine ürün tedarik ediyor.