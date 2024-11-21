Yeni anket yayınlandı: Ücretlilerin yarısı 2025 yılında 30 bin lira asgari ücret bekliyor

Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücreti aralık ayında belirlenecek. Öncesinde birçok kesim taleplerini dile getiriyor. Muhalefet asgari ücretin 17 bin liradan 28-30 bin liraya çıkarılmasını talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'enflasyon üstü' bir zamdan söz etti.

ASAL Araştırma, 26 kentte 9-17 Kasım tarihlerinde 2 bin 15 kişiyle görüşerek hazırladığı asgari ücret anketinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Araştırma, toplumun asgari ücret beklentisine dair fikir verdi.

Buna göre vatandaşların yüzde 47,7 gibi büyük bir kısmı asgari ücretin 28-30 bin lira bandına çıkarılmasını isterken, yüzde 23,4'ü 31-33 bin lira olmasını talep ediyor.

Ankete katılanların yüzde 19,3'ü asgari ücretin 25-27 bin lira aralığında olmasını, yüzde 6,5'i ise 22-24 bin lira bandında olmasını istedi.