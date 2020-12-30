Yeni asgari ücret resmen yürürlüğe girdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karar şu şekilde:



"22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu,

4/12/2020 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2020 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda



1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,



2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/202131/12/2021 tarihleri arasmda (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,



3) İş bu Karann, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.



Asgari ücretin belirlenmesi sırasmda, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2021 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz işçinin günlük asgari ücretini 1/1/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak belirlemiştir."