Yeni asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

Milyonların geleceğini doğrudan etkileyecek olan asgari ücret görüşmeleri için nefesler tutuldu. Çalışanların ve işverenlerin temsilcileri, yeni maaşın belirlenmesi için hükümet ile masaya oturacak. Çalışanlar toplantı tarihlerini araştırmaya başladı. Sıkça "Yeni asgari ücret toplantısı ne zaman" diye soruluyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret toplantı tarihi belli olmuş değil. Geçen yıl ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olur?

2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.