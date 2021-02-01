Yeni başkan IAB Türkiye’de neler yapacak?

Fatoş BOZKUŞ

Türkiye’de 10 yıldır dijital reklamcılık ve pazarlama endüstrisini güçlendirmek, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına faaliyetlerini gerçekleştiren İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), yeni yönetim kurulu başkanı Ayşen Akalın oldu. 3 dönemdir IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan ve bu özel yılda başkanlık görevini üstlenen Ayşen Akalın’ın 2021 ajandası oldukça yoğun.

Son 4 yıldır anlattıkları, tedarik zincirinin tamamını internet üzerinden yöneten Dolaysız Markalar ve Dolaysız Marka Ekonomisi’nin yadsınamaz gerçeklik haline geldiğinin altını çizen Akalın, bu konuda araştırma, forum, webinarlar düzenlemeye devam edeceklerini belirtiyor. Dijitalleşme ile birlikte dijital mecranın sadece payı ve önemi değil sorgulanmasının da arttığına değinen Akalın, bu bağlamda 3 sene önce yaptıkları Dijitalin Ekonomiye Katkısı araştırmasını yeniden gerçekleştireceklerini de söylüyor.

DPİP ile çalışmalar sürecek

Sektörün kaliteli ve donanımlı insan kaynağı ihtiyacı gereği sektör profesyonellerine ve sektöre girmek isteyen yetişkinlere yönelik eğitimlerin online olarak yoğun bir şekilde devam edeceğinin de bilgisini veren Akalın, yıl içinde yapacakları diğer çalışmalarla ilgili ise şunları aktarıyor: “Üniversite öğrencilerine özel düzenlediğimiz Unichallenge kamplarımız Türkiye’nin her yerinden katılımcılarla sektöre taze kanlar yetiştirmeyi sürdürecek. Bu sene 11.’sini düzenlediğimiz MIXX Awards Türkiye başvuru sürecimizi de başlattık. Dijital pazarlama iletişiminde yaşanan teknolojik gelişmeler ve hızlı değişimler, bu alanın sağlıklı gelişimi, güvenli internet ortamının tesisi ve çözüm odaklı işbirliğinin sağlanması amacıyla, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB Türkiye) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği MMA’in, bir araya gelmesiyle kurulan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) ile de çalışmalarımız sürecek. DPİP olarak, reklamda sahtecilik, marka güvenliği ve yurt dışındaki benzer oluşumlarla işbirliği yaparak çözüm üretmek ve ekosistemi sürdürülebilir ve kontrollü bir şekilde büyütmek için çalışacağız.”

2021’in gündemi

2021’de dijital dünyayı marka güvenliği, veri, kişisel bilgilerin gizliliği, çerezsiz dünya, hukuki gelişmeler, dijital ses, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi birçok konunun beklediğini de ifade eden Akalın, “IAB olarak biz de 2021’de yürütme kurullarımız ve çalışma gruplarımızla sektörün gündeminde ve ihtiyacında olan konuları ele alarak fayda yaratmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.