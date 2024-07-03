Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu (Bedelli askerlik temmuz zammı 2024 ne kadar?)

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. Bedelli askerlik ücretine temmuz zammı ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.