Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu (Bedelli askerlik temmuz zammı 2024 ne kadar?)
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği TÜİK haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber diğer kalemlerde de değişiklik oldu. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları netleşirken bedelli askerlik ücretine zam da belli oldu. Peki, 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. Bedelli askerlik ücretine temmuz zammı ne kadar?
Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.
Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.