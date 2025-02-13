Yeni bir dot.com krizi mi geliyor? Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu tarih verip uyardı

ABD merkezli teknoloji devleri son dönemde yapay zekaya dudak uçuklatan yatırımlar yaparken Çinli DeepSeek'in ortaya çıkışı maliyet algılarını değiştirdi. Microsoft, Meta, Amazon gibi devler yapay zekaya milyarlarda dolar harcarken DeepSeek'le birlikte chatbotların aslında çok daha ucuza mal edilebileceği de ortaya çıktı.

DeepSeek milyarlarca dolarlık yatırımları alt etti

Ancak teknoloji devleri yapay zekaya yatırımları artırmakta kararlı. Amazon 2024 yılında yapay zeka için 80 milyar dolara yakın harcama yaparken bu tutarı 2025'te 100 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor. Microsoft'un hedefi ise bu yıl yapay zekaya 80 milyar dolar ayırmak. Son 6 yılda meteverse yatırımlarından 70 milyar dolar zarar eden Meta da, AI harcamalarını 2025'te 60 milyar doların üzerinde tutmayı planlıyor.

Çinli DeepSeek'in maliyetinin ise sadece 5,5 milyon dolar tuttuğu düşünülünce Amerikalı teknoloji devlerinin astronomik rakamları dikkat çekiyor.

Devasa yatırımların henüz karşılığı yok

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da tabloya itiraz ederek bu yatırımların bir karşılığının olmadığını söylüyor. Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısında yapay zekaya dökülen milyarlarca dolarlık yatırımın henüz tam karşılığının olmadığını belirtirken, 2030 yılında patlak verecek bir teknoloji krizi konusunda uyardı.

Yeni bir dot.com krizi mi geliyor?

Acemoğlu'nun bu uyarısı 2000 yılında piyasaları alt üst eden dot.com krizini akıllara getirdi. Kriz, gelişen bilgisayar ve internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının geri dönüşünü sağlayamamaları sonucunda bu sektörlerden çekilmeleri sonucu yaşanmıştı. Teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi NASDAQ'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla 2000 yılının Mart ayında sönen ekonomik balon, hisse senetlerinde büyük düşüşe neden olmuştu.

ABD'nin toplam borcu 50 trilyon dolara çıkacak

Öte yandan Acemoğlu, Trump'ın ikinci döneminde ABD'nin toplam borcunun 36 trilyon dolardan 50 trilyon dolar seviyesine çıkabileceğini belirtiyor. Amerikan halkının siyasetten gittikçe uzaklaştığını söyleyen Nobel ödüllü ekonomist, bürakrosiye olan güvenin de azaldığını vurguluyor.