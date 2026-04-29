Yeni bir finansal kriz kapıda mı? Küresel ekonomi için alarm zilleri çalıyor

2008 küresel finans krizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen benzer risklerin yeniden birikmeye başladığına dair uyarılar artıyor. Ekonomistler ve merkez bankası yetkilileri, finansal sistemdeki kırılganlıkların yeni bir krize zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Erken uyarı sinyalleri yeniden görülüyor

BBC'den Simon Jack'in analizine göre 2008 krizinden önce olduğu gibi bugün de finansal sistemin bazı alanlarında sorunlar baş göstermiş durumda. Özellikle özel kredi piyasasında yaşanan likidite sıkıntıları ve yatırımcıların paralarını çekmek istemesi dikkat çekiyor.

Özel kredi piyasası risk yaratıyor

Son yıllarda hızla büyüyen özel kredi piyasası, 2,5 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Ancak bu sistemin yeterince test edilmemiş olması ve yüksek borçluluk oranları, olası bir krizde etkilerin büyümesine yol açabilir.

“Borç üstüne borç” endişesi

Uzmanlar, sistemde katmanlı borç yapısının riskleri artırdığını belirtiyor. Bu durum, küçük bir şokun bile zincirleme etki yaratarak finansal sistemi sarsabileceği anlamına geliyor.

Enerji fiyatları yeniden yükselişte

2008 krizinde olduğu gibi enerji fiyatlarındaki artış da önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıdı.

Jeopolitik riskler krizi tetikleyebilir

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre mevcut enerji krizi, tarihin en ciddi güvenlik tehditlerinden biri olabilir. Bu durum, küresel ekonomide yeni bir şok dalgası yaratma potansiyeli taşıyor.

Yapay zekâ balonu mu oluşuyor?

Son yıllarda yapay zekâ yatırımlarına 2 trilyon dolardan fazla kaynak aktarılması, piyasalarda yeni bir balon oluştuğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Büyük teknoloji şirketlerinin değerlemeleri tarihi seviyelere ulaştı.

Piyasalar riskleri tam yansıtmıyor

Uzmanlara göre hisse senedi piyasaları mevcut riskleri yeterince fiyatlamıyor. Olası bir düzeltme, yatırımcı güvenini sarsarak ekonomik daralmayı hızlandırabilir.

Merkez bankalarının hareket alanı daraldı

2008 krizinde kullanılan para politikası araçlarının bugün aynı etkiyi yaratamayabileceği belirtiliyor. Yüksek kamu borçları, hükümetlerin müdahale kapasitesini sınırlıyor.

Uluslararası iş birliği zayıfladı

Uzmanlar, ülkeler arasındaki siyasi gerilimlerin artması nedeniyle küresel bir kriz anında koordinasyonun zorlaşabileceğini vurguluyor. Bu durum, krizin etkilerini derinleştirebilir.

Bankacılık sistemi daha güçlü ama…

Bankaların sermaye yapısının geçmişe göre daha sağlam olduğu ifade edilse de, finansal sistemin diğer alanlarındaki riskler ekonomiyi resesyona sürükleyebilir.

En büyük risk: Kırılgan kesimler

Olası bir kriz durumunda en büyük zararı düşük gelirli kesimlerin göreceği belirtiliyor. Finansal dalgalanmalar, sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir.

“Bu kez daha karmaşık olabilir”

Uzmanlar, finansal sistemin giderek daha karmaşık hale geldiğini ve risklerin daha hızlı yayılabileceğini belirtiyor. Bu da olası bir krizin etkilerini daha öngörülemez hale getiriyor.