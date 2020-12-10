"Yeni büyüme politikasına ihtiyaç var"

Koronavirüs salgınıyla mücadele küresel ekonomide gözle görülür izler bıraktı. Bu son derece zor zamanlarda, krizden çıkmamızı sağlayacak ortak bir stratejiye ihtiyacımız var. CO

VID-19, her ülkenin kendi vatandaşları özelinde bir strateji uygulamasına yol açtı. Zira devletin bir kurum olarak rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermenin tam zamanıydı. Şimdi artık uluslararası bağları yeniden kurma ve çok taraflılığı yeniden güçlendirme zamanı geldi.

Daha önce benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyayız. OECD ve üye devletleri, küresel yeniden yapılanma sürecinde özel bir rol oynayacak. Bu zor zamanlarda karar alma cesaretini göstermek gerekir. Yalnızca kararlı eylemler, küresel ekonominin sosyo-ekonomik büyüme yolunda tam anlamıyla yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle, OECD Genel Sekreteri adayı olarak, zamanımızın zorluklarına cevap verecek ve ekonominin yeniden canlanmasını sağlayacak bir yeni büyüme politikası öneriyorum. Türkiye gibi ülkelerin katılımı bu sürecin başarısı için çok önemli bir rol oynayacaktır.

OECD, yıllardır Türkiye’nin küresel ekonomi içindeki yerinin stratejik öneminin farkındadır. Bu nedenle, OECD İstanbul merkezinin yakında açılması planlanmaktadır. İddialara göre bu merkez; rekabet gücü, girişimcilik, ticaret, yönetim, yenilikçilik, beşeri sermaye, iletişim, altyapı geliştirme, Yeşil Mutabakat, ekonomik dayanıklılık ve salgın sonrası ekonomilerin toparlanması gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Tüm bunlar, önerdiğim yeni büyüme politikasının temel unsurları olup ekonomilerin potansiyelini ortaya çıkarmak, modern endüstriler inşa etmek, yeni iş alanları yaratmak ve aynı zamanda çevrenin kalitesini artırmak için bir fırsattır. Bu politikanın uygulanması, çok sayıda kamu ve özel yatırımları da harekete geçirme fırsatı sunar. Ortak başarımız, tüm devletlerin faaliyetlerinin yakın koordinasyonuna ve aralarındaki dayanışmaya bağlıdır.

Yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak için, pandeminin zarar verdiği ticari ilişkilerin de yeniden inşası gerekmektedir. Aynı zamanda, yerli sanayilerin canlandırılmasına, yenilikçi enerji projelerine katılımın artırılmasına ve yerel rekabet avantajlarının kullanılmasına da ihtiyaç vardır. Polonya’daki duruma benzer şekilde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları kalkınmanın itici gücü olarak gören Türkiye gibi ülkelerin attığı adımlar bu süreçte kilit önem taşıyacaktır. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkelerimiz arasında asırlara dayanan tarihsel bir bağ olduğunu da unutmuyoruz. Polonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler bundan 600 yıldan fazla bir süre önce kuruldu. Bunun dünyada başka bir örneği yoktur. Türkiye’nin hiçbir zaman Polonya’nın haritadan silindiğini kabul etmemesi ve bölünmeler sırasında birçok Polonyalının Türkiye'ye sığınması gibi olayların hatırası hala hafızalarımızda taze ve canlıdır. Ancak, bu güçlü bağ sadece tarih sayfalarında kalmamalı, aynı zamanda geleceğe bakışımıza, özellikle de pandemi sonrası global ekonomik kalkınma hedef ve emellerimize de yön vermeli.

Türkiye’nin enerjide son 18 yılda üç katına çıkarmış olduğu toplam kurulu gücü bugün 91 GW’ın üzerindedir. Böylesine iddialı bir yatırım sürecinin hayata geçirilmesi için, 100 milyar Amerikan Doları’nın üzerinde kamu ve özel yatırım gerekti. Bu kaynakların önemli bir kısmı YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) yatırımlarına tahsis edildi. Polonya da bugün benzer bir durumla karşı karşıya.

Polonya örneğinde olduğu gibi, Türkiye de salgınla mücadelede, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı modern enerji geliştirme hedeflerine ara vermedi. Temmuz ayında Türkiye sadece ucuz ve yeşil enerji sağlanması bağlamında değil, aynı zamanda yeni yatırımların ve istihdamın yolunu açarak ekonomiye de destek verecek olan yeni hidroelektrik santralleri devreye aldı. Yenilenebilir enerji kullanımı açısından Türkiye, sadece bulunduğu bölgenin lideri olmakla kalmayıp, kurulu gücü açısından da dünyada on üçüncü sırada yer almaktadır. Hâlihazırda üretilen enerjinin %30’undan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmektedir ve 2023 yılına kadar bu hedefin %39’a ulaşması planlanmaktadır.

Türkiye, uluslararası arenada iklim politikasıyla ilgili zorlukları aşmak için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gerekliliğine her zaman vurgu yapmıştır. Türkiye şu anda iklimi korumak ve sera gazlarını azaltmak, enerji tasarrufu sağlayan şehirlerin, ağaçlandırmanın ve döngüsel ekonominin gelişimini desteklemek adına gerekli adımları atmaktadır. Türkiye, küresel ekonominin kalkınma yoluna hızlı bir şekilde dönmesini sağlayacak faaliyetlere, mevcut politikasıyla şimdiden önemli bir katkı sağlıyor. Bu tür faaliyetler OECD ülkelerinde hayranlık uyandırıyor ve kabul görüyor.

Stratejimiz küresel ekonomik düzeni yeniden yönlendirmeli, güveni yeniden tesis etmeli ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamalıdır. Bu nedenle, önermiş olduğum Yeni Büyüme politikası, yalnızca yerel kaynakları kullanma yöntemimizi geliştirmeye değil, aynı zamanda küresel zorluklara daha iyi yanıt vermek ve yeni iş kolları açmak için, uluslararası işbirliğini de geliştirmeye yöneliktir. Türkiye ve Polonya’nın pandeminin ardından küresel ekonominin yeniden yapılanmasına yön veren liderler arasında olacağına inanıyorum.