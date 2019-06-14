Yeni destek paketinde öncelik makineye verilecek

14 Haziran 2019

Osman KILIÇ - Yeşim ARDIÇ

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen “Makine Zirvesi-Vizyon 2030”da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan makine sektörüne umut veren açıklamalar geldi. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük makine üreticisi olduğunu ve 200 ülkeye bu alanda ihracat yapar hale geldiğini belirten Varank, tüm kaynak ve imkanları, teşvik stratejilerini sanayi sektörüne sıçrama yaptırmak için planladıklarını ifade etti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın makine sektörüne verdiği desteklere değinen Varank, “Teşvik sistemi kapsamında; orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan makine imalatı sektörüne özel önem veriyoruz” dedi. Son dört yılda makine imalatı sektörü için sağladıkları bin 473 yatırım teşvik belgesi ile yaklaşık 20 milyar lira tutarında yatırım ve bunlara bağlı olarak 32 bin kişilik istihdamı desteklediklerini dile getiren Varank, bu yılın ilk 4 ayında da yatırımcı iştahının devam ettiğini, 115 yeni teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

‘Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız’

Küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek, yapay zekâ gibi kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaları, milli teknoloji hamlesi olarak benimsediklerini belirten Varank, bunun için bakanlık olarak uzun süredir Uçtan Uca Yerlileştirme Programı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Varank, “Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız. Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir. Tabi bu noktada, sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, makine sektörünün rolü de gittikçe önem kazanıyor. İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi. Varank, makine sektöründe hedefledikleri kapasite gelişiminin, cari açığı azaltmanın da ötesinde, teknolojik bilgi sermayesi açısından dışa bağımlılığı en aza indireceğini belirterek, diğer sektörlere de önemli faydalar sunacağını sözlerine ekledi.

‘Sanayinin büyütülmesi stratejik hedef olacak’

Makine Zirvesi-Vizyon 2030”un açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da “Önümüzdeki süreçte ekonomi politikalarının merkezinde imalat sanayisinin büyütülmesi, geliştirilmesi bir numaralı stratejik hedef olacak” dedi. Ağbal, makine sektörünün son 10 yılda üretim değeri artışında ön sırada yer aldığını ancak Çin, ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore, İtalya ile mukayese edildiğinde ürünlerin teknolojik düzeyinin istenilen seviyede olmadığını kaydetti. Ağbal, Türkiye ekonomisi 2002 ila 2018 arasında yüzde 5.5 büyürken makine sektöründe bu oranın yüzde 6.3 olarak gerçekleştiğinin de altını çizerek şöyle devam etti: “17 yılda makine sektörü Türkiye’deki büyümeden kendine düşen payı aldı. Son 3-4 yıldır Türkiye’de sabit sermaye yatırımları içerisinde makine teçhizat yatırımları zaman zaman azaldı, ortalamanın altında kaldı ama bu aslında bekletilen bir talep olduğunu gösteriyor. Diğer açıdan Türk makine sektörü için fırsat barındırıyor.”

Dalgakıran: Makine sorunu çözülürse cari açık meselesi kalmaz

Programa ev sahipliği yapan MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, sektörün Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sektörün 2030’a kadarki vizyon ve stratejisini oluşturacaklarını belirten Dalgakıran, “Eğer biz makine sektörünün sorunlarını çözersek, ülkemizin 150 yıllık cari problemini de çözmüş olacağız. Orta gelirden, yüksek gelire geçen Kore ve Tayvan bunu makine, elektronik ve yazımla gerçekleştirdi. Şu anda kilogramı 6 dolar olan birim ihracatımızı, 15 dolara çıkarmak istiyoruz. Bu makinecilerin tek başına yapabileceği bir iş değil. Elektronikçiler ve yazılımcıların da yanımızda olması lazım. Biz bu sektörleri büyüteceğiz, onlar da bizim katma değerlerimizi büyütecek” dedi. Türkiye’de makine alımlarında iç pazarın hala yeterince ilgi görmediğini kaydeden Dalgakıran, ithal edilen makinelerin yüzde 70’inin Türkiye’de de üretildiğini söyledi.

Makine Sektörü İşbirliği Protokolü imzalandı

“Makine Zirvesi-Vizyon 2030” da MAKFED ile bankalar arasında İVME Finansman Paketi kapsamında hayata geçirilen “Makine Sektörü İş Birliği Protokolü” de imzalandı. Protokol; Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ve MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla imzalandı.