Yeni diyalog süreci vurgusu: Bakan Bolat, AB'nin 2024 Türkiye Raporu'nu değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Türkiye Raporu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Ticaret ve ekonomi alanındaki değerlendirmeleri ele alan Bolat, Türkiye'nin gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olmasının ve AB ile güçlü ekonomik entegrasyonunun raporda teyit edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bolat, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Raporda Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki olumlu ilerlemelerden bahsedildiğini belirten Bolat, AB ile ticari ilişkilerde karşılıklı yarar sağlayacak adımların sürdüğünü söyledi.

AB ile mevcut ticari sorunların üstesinden gelinmesi amacıyla başlatılan Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun da bu sürece katkı sağladığını ifade eden Bolat, “Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, Türkiye ve AB arasında güçlendirilmiş işbirliğine dayalı çözümler sunuyor” dedi.

Raporda ayrıca, Gümrük Birliği güncellemesi müzakerelerinin yeniden başlatılması tavsiyesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bolat, bu çerçevede AB ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret alanlarında daha güçlü işbirliği kurulması yönündeki sürecin karşılıklı adımlarla dengeli şekilde ilerlemesinin beklendiğini ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, ekonomi ve ticaret dışında kalan rapor bölümlerine ilişkin eksikliklerin Dışişleri Bakanlığınca değerlendirildiği ve bazı değerlendirmelerin Türkiye açısından objektiflikten uzak olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ticaret alanında AB ile diyalog ve işbirliğini geliştirme kararlılığının altı çizilerek, AB'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi.