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'Yeni' Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

Daha önce hazırlıklarına başlandığı duyurulan "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferini 29 Mayıs'ta yapacak.

'Yeni' Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, "Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor" diyerek turizme hizmet edecek yeni bir treni hizmete alacaklarını duyurmuştu.

İşte o yeni tren 29 Mayıs'ta ilk seferini yapacak.

"Turistik Doğu Ekspresi" projesinde gelinen noktaya dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakan Ersoy ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, yeni trenin, 29 Mayıs tarihinde Ankara'dan Kars'a ilk seferini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Turhan, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 120 kişi kapasiteli olacağı ve tamamının yataklı vagondan oluşacağını aktardı.

Ulaştırma Bakanı ayrıca, Ankara-Kars parkurunun 27 saatte tamamlanacağını belirtti.

Söz konusu trenin bilet fiyatlarına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA

Doğu Ekspresi
Dunya.com

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