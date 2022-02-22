Yeni dönemde büyümenin yolu Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme

RESHAPE temasıyla düzenlenen zirvede, pandeminin etkisiyle şirketlerin finans alanında hız kazanan teknoloji kullanımı ve dijitalleşme sürecinin getireceği fırsatlar, riskler, yeni yönelimler ve gündemden çıkan konular değerlendirildi. Zirvede dijitalleşmenin önündeki engeller, dijital finansın geleceği gibi konuların yanı sıra finansal iş süreçlerinin sürdürülebilirlik ve dönüşüm ekseninde yeniden tasarlanmasına yönelik öneri ve yöntemler de ele alındı.