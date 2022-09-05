Yeni Dünya ve Aynes için teklif tarihi uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi süreçlerini uzattı.

Resmi Gazete'nin 3 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ilanlara göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi için 2 Temmuz'da yayımlanan ilanla 15 Ağustos olarak duyurulan son teklif tarihi 7 Eylül'e, 16 Ağustos olarak belirtilen ihale tarihi 8 Eylül'e ertelenerek ihale sürecine kaldığı yerden devam kararı verildi.

Resmi Gazete'nin 18 Haziran tarihli sayısında Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için yapılacak ihalede 25 Temmuz olarak son teklif tarihi 7 Eylül'e, 26 Temmuz olarak belirtilen ihale tarihi ise 8 Eylül'e ertelenerek, ihale sürecinin kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.