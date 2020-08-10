"Yeni düzende e-ihracat’a ayak uyduramayan kaybolur"

10 Ağustos 2020

Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını kaydetti. Bu teknolojik dönüşümde e-ticaret ve e-ihracat'ın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini ifade etti.

"Yunanistan'da bile yüzde 16"

Fiziki alışverişin Amerika ve Uzakdoğu kökenli uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden dijital ortamda alım satıma döndüğünü belirten Mert Tanciğer, ticaretini bu şekilde sürdüren her sektörden firmaların dünyada oluşmaya başlayan pazarda yerini alabileceğini vurguladı. E-ihracat'ın Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payının oldukça düşük olduğunu ifade eden Tanciğer, "Amerika, Çin, Japonya, Almanya gibi bu sektörün büyük pasta dilimlerine sahip olan ülkelerin oldukça gerisindeyiz. Yunanistan'da bile ihracatın yüzde 16'sı e-ticaret'ten oluşuyor" dedi.

"Birbirlerini tamamlıyor"

E-ticaret ile e-ihracatın birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Tanciğer, şunları söyledi: "E-ticaret'i iyi yapan bir ülke e-ihracatı da doğal olarak çok iyi yapıyor. Amerika'nın Amazon'u ve Çin’in Alibaba'sı dünya genelinde en çok internetten alışveriş yapılan siteler. Çin'in Aliexpress'i Rusya’da bir numara, çünkü Rusya ve Çin’in stratejik yakınlıkları ve Çin sınırları içerinde yaşayan 300 bin civarında Rus vatandaşı Alibaba ve Aliexpress'in oldukça başarılı olmasını sağlıyor. Amazon ise Avrupa ülkelerinde talep görüyor."

"Payı yüzde 1 bile değil"

Çin'in dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu vurgulayan Mert Tanciğer, "Çin'in 2019'da dünya genelinde yaptığı ihracat 2.5 trilyon dolar civarındaydı. Bu rakamın yüzde 25'ini e-ihracat'le sağladı. Amerika'da ise 1 trilyon 650 milyar dolarlık ihracatın yüzde 15 gibi bir kısmını e-ihracat. Almanya'nın geçtiğimiz yıl dünya geneline yaptığı ihracat 1 trilyon 500 milyon dolar. Bu paranın yüzde 15'i e-ihracattan. Türkiye’nin 2019'da dünya geneline ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olurken, e-ihracat'ın bunun içindeki pay yüzde 1 bile değil" şeklinde konuştu.

"Aile şirketlerindeki sorunlar engel oluyor"

Türkiye'de e-ihracat'ın toplam ihracattaki payının düşük olmasında bir başka deyişle Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracatta geri kalmasında aile şirketlerinin işleyişindeki sorunlardan kaynaklandığına dikkat çeken Mert Tanciğer, şöyle devam etti: "Hala işin başında olan aile büyükleri genelde bu konulara çok sıcak bakmıyorlar. Bu işler için gerekli harcamaları ya da bütçeleri ayırmıyorlar. Yeni nesil olan çocuklar da bu işlere girmek için baba baskısının verdiği stres ile cesaret bulamıyorlar. Aralarında bu işlere ciddi bir sermaye yatırıp çok başarılı olanlarda var. Ama çok az."

"Önde gelen firmalarla işbirliği yapıyoruz"

Türkiye'nin dünya e-ticaret pastasından daha fazla pay alması için 'E-İhracat Türkiye' adında bir birlik ve Amzhints adında bir şirketi 2 yıl önce hayata geçirdiklerini ifade eden Tanciğer, "Hedefimiz Türkiye'de bulunan ve ihracat yapan firmalara e- ticaret ve e-ihracat konularında danışmanlık hizmeti vermekti. Bunu da çok kısa bir süre içerinde başardık. Türkiye’nin en kurumsal önde gelen firmalarını müşterilerimiz arasına ekledik. Halen Türkiye ve bölgenin en büyük firmalar ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

E-ticaret üniversitesi

Bir diğer hedeflerinin ise e-ticaret ve e-ihracat eğitimi veren bir üniversite kurmak olduğuna değinen Mert Tanciğer, "Büyük firmalar ile anlaşarak öğrencilerin eğitim alırken aynı zamanda bu firmalarda tecrübe kazanmasını sağlamak istiyorum. Bunun içinde gerekli araştırmalara şimdiden başladık" dedi.

Devlet destekli hizmet

E-İhracat Türkiye şirketlere ne gibi hizmetler sağlıyor?

1- Amazon.com ve bütün dünyadaki Amazon pazaryerlerini, Çin ve Japonya dahil hedef sektördeki bütün datayı ve rakamları sağlayabiliyoruz.

2- Alibaba.com üzerinden toptan satışlar için rehberlik hizmeti ve yurtdışındaki ulaşılamayan ihalelere katılım sağlanması gibi desteklerimiz var.

3- Amazon ve dünya çapındaki online pazaryerlerine ürün satışı yapılmasını sağlıyoruz.

4- Türkiye'deki en iyi pazaryerlerinde en iyi satışları yaptırmak için strateji belirliyoruz.

5- Web sitesi geliştirme ve satış arttırma taktikleri gibi hizmetlerimiz var.

6- Yurtdışında şirket kurmak isteyenlere yol haritası çiziyoruz.

7- Hedef ülkelere ait analiz, istatistik, raporlar düzenliyoruz. Verdiğimiz her hizmet yüzde 60 devlet desteklidir.