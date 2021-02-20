Yeni düzenleme: Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluş sözleşmeleri için ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imza beyannamesi verilmesine olanak sağlayan düzenlemeye gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecek. İmza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak.

Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon çalışmalarına başlandı. Süreç tamamlandığında girişimcilerin herhangi bir kuruma gitmeden bilgisayar başında şirket kurmaları mümkün hale gelecek.

Entegrasyon tamamlanana kadar fiziki imza beyannamesi verilecek

İmza verisinin elektronik ortamda teminine imkan tanıyacak entegrasyon tamamlanana kadar ve yine entegrasyon sağlanmasına rağmen yetkili olarak atanacak kişinin veri tabanında imza kaydının bulunmadığı durumlarda fiziki imza beyannamesi verilecek.

Fiziki imza beyannamesi ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de verilebilecek. Limited şirket kuruluşlarında fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde verilebilecek.

Kişinin aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde yeniden imza beyannamesi verilmeyecek. Yine kişinin şirketin aynı sicil çevresi içindeki şubesine yetkili olarak atanması durumunda daha önce verilmiş imza beyannamesi şube için de verilmiş kabul edilecek.

Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanları, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecek.