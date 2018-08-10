Yeni ekonomi modeli bugün açıklanacak

10 Ağustos 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün yeni ekonomi modelini açıklayacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. Bu kapsamda dün (çarşamba) Bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir" denildi.

"Bütçe açığı yüzde 1,5'larda sınırlandırılacak"

"OVP kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-yüzde 4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir" ifadeleri yer alan açıklamada, "Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurt dışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir" bilgileri verildi.

Açıklamada, "Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100’lerin altına indirilecektir" ifadeleri kullanılarak şöyle devam edildi:

"2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir arttırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır."

"Kur ve likidite riski problemi görünmüyor"

Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz."

Açıklamada, "Gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeve yarın (cuma) Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesi yer aldı.