Yeni Ekonomi Programı için TÜSİAD'dan 5 temel soru
İş dünyasının Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) neler beklediğini DÜNYA'ya anlatan TÜSİAD Başkanı Kaslowski ekonomi yönetiminden ‘güveni yeniden inşa edecek adımlar atmasını’ istiyor. Handan Sema CEYLAN'ın haberi...
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