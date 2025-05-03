Yeni EPDK kararları Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ofisi AŞ’nin Antalya Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren terminaline yönelik depolama ve iletim hizmet tarifelerinde güncellemeye gitti. Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni tarifeye göre Antalya Terminali'nde depolama hizmet bedelleri, ürün bazında metreküp başına şu şekilde belirlendi:

Benzin: 2,81 TL

Motorin: 3,08 TL

Havacılık yakıtları: 2,90 TL

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri de deniz, kara ve boru hattı teslimatları için metreküp başına şu oranlarda tespit edildi:

Benzin: 84,16 TL

Motorin: 93,57 TL

Havacılık yakıtları: 88,59 TL

Yeni tarifede herhangi bir indirim uygulanmayacak. Bununla birlikte kapasite kiralama taleplerinde ürün bazında en az 180 gün süreli sözleşme şartı getirildi.

İletim hizmetleri de güncellendi

Terminalin iletim hizmetlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre:

* Şamandıra – Petrol Ofisi Tesisi ile Petrol Ofisi Tesisi – diğer tesisler arası iletim fiyatı: Benzin, motorin ve havacılık yakıtları için 22 TL / metreküp

* Şamandıra – diğer tesisler arası iletim fiyatı: Tüm ürünler için 25 TL / metreküp

* ANT Boru Hattı bağlantısı ile sağlanan iletim hizmeti (sadece havacılık yakıtları): 28,5 TL / metreküp

Uzun süreli sözleşmelere indirim

En az 1 yıllık depolama sözleşmesi bulunan kullanıcılar için Şamandıra – Petrol Ofisi Tesisi ve diğer tesisler arasındaki iletim bedeli uygulanmayacak. Ayrıca en az 1 yıllık iletim sözleşmesi yapılması durumunda:

130 bin metreküp ve üzeri kullanımda %20,

250 bin metreküp ve üzeri kullanımda %45 oranında indirim sağlanacak.

Yeni tarifeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.