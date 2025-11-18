Yeni filizlere 2,25 milyon TL ödül

Nagihan KALSIN-ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı, enerji teknolojileri alanındaki girişimleri 6. yılında da desteklemeyi sürdürdü. Program, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm odaklı projelerle sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Bu yıl 163 başvuru arasından seçilen 56 girişim, sekiz modüllük eğitim programına ve 200’ün üzerinde mentorluk görüşmesine katıldı. Finale kalan 20 girişim, Ankara’da düzenlenen Demo Günü Final Sahnesinde projelerini sektöre tanıttı.

Programın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, AR-GE çalışmalarının sektörde 2014’ten bu yana güçlü bir ivme yakaladığını belirtti. Türkiye’nin enerji dönüşümünde elektrifikasyonun belirleyici olacağını söyleyen Özkaya, “2053 net sıfır hedefine giderken her şeyi dönüştürmek zorunda kalıyoruz . Geçen yıl devreye aldığımız gücün neredeyse yüzde 90’ı rüzgâr ve güneş.” dedi. Bu yıl devreye alınacak 8 bin megavatın üzerindeki kapasitenin de büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan oluşacağını ifade eden Özkaya, yerli teknoloji ve yenilikçi girişimlere verilen desteğin artarak süreceğini vurguladı.

“Her fikir enerji altyapısına entegre edilebilir potansiyele sahip”

Enerjim Sensin Programının sektöre sağladığı katkıya dikkat çeken EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz, dağıtım hizmetlerinde dijitalleşme ve inovatif çözümlerin kritik önemde olduğunu söyledi.

Öz, “Bu alanlarda geliştirilecek her fikir sistem verimliliğini artıracak, kayıpları azaltacak ve arz güvenliğini güçlendirecektir” dedi. EPDK’nın düzenlemelerini teknoloji yatırımlarını kolaylaştıracak şekilde tasarladıklarını belirten Öz, programın yalnızca bir fikir geliştirme platformu değil, aynı zamanda enerji dönüşümünün insan kaynağını güçlendiren bir vizyon hareketi olduğunu vurguladı. “Buradaki her fikir Türkiye’nin enerji altyapısına entegre olabilecek potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

Dağıtım sektöründe yatırım beklentisi 4 milyar dolara çıkıyor

Elder Başkan Yardımcısı Memet Atalay, elektrik dağıtım sektörünün artık bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü belirterek, son 13 yılda yatırımların yıllık ortalama 700 milyon dolardan 2,2 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.Yatırımların önümüzdeki yıllarda 4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Atalay, “Elder ve dağıtım şirketleri olarak yenilikçiliği ve AR-GE’yi temel vizyonumuz olarak görüyoruz. Vatandaşın hayatının her alanına dokunan bir sektörüz.” dedi.

En başarılı üç girişime 2,25 milyon liralık Elder Özel Ödülü

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın final sahnesinde yenilikçi ürün ve çözümlerini sunan girişimler, enerji sektörünün temsilcilerinden tam not aldı. Program kapsamında girişimcilere mentorluk, endüstriyel tasarım, iş ağı geliştirme, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım gibi birçok alanda destek sağlandı. EPDK ve Elder’in katkısıyla bu yıl pazara açılma potansiyeli taşıyan üç girişim, jüri değerlendirmesi sonucunda toplam 2 milyon 250 bin liralık nakdi ödülün sahibi oldu.

Enerji ekosisteminde 760 başvuru, 238 desteklenen girişim

Altı yıldır düzenlenen Enerjim Sensin Programı, bugüne kadar 760’tan fazla başvuru aldı. Bunlar arasından seçilen 238 girişim desteklenirken, projeler toplamda 1.300’ün üzerinde istihdam yarattı. Desteklenen girişimlerin ulaştığı toplam 150 milyon dolarlık ciro ve 25 milyon dolarlık yatırım, enerji teknolojilerinde yerli girişimlerin artan etkisini ortaya koydu.

Bugünün final sahnesine çıkan 20 girişim ise şimdiye kadar 90’ın üzerinde istihdam sağladı; toplam 1,2 milyon dolar ciroya ve 46 bin dolar yatırım değerine ulaştı. Program, erken aşamadaki enerji girişimlerinin hem teknik kabiliyetlerini hem de ticarileşme süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

1 milyon TL – BEESPENSER

Enerji ve elektronik üretiminde baskı tabanlı devre teknolojileri geliştiren Beespenser, Monobee mikro-dispenser platformuyla sensör ve akıllı ağ bileşenlerinin yerli ve hızlı prototipleştirilmesine olanak sağlıyor. Gümüş ve dielektrik mürekkep tabanlı baskı sistemiyle ölçeklenebilir ve düşük maliyetli üretim çözümleri sunuyor.

750 bin TL – OMNIXION

OMNIXION ZAB, çinko–hava mimarisiyle uzun süreli enerji depolamaya yönelik güvenli ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Hem enerji depolama hem de reaktif güç desteği sağlayan yapısıyla şebeke esnekliğini artırıyor. Modüler yapısıyla trafo merkezleri ve yenilenebilir santral çıkış noktalarına entegre edilebiliyor.

500 bin TL – ROTAMEN

Saha operasyonlarını yapay zekâ ile yöneten Rotamen, dinamik bölge yönetimi, rota optimizasyonu ve bakım–arıza süreçlerinin tek bir dijital platformda yönetilmesini sağlıyor. Lucy-AI zekâ motoru sahadan veri toplayarak operasyonel verimliliği artırıyor.