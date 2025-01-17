Yeni fon Resmi Gazete'de yayımlandı! AB'den Türkiye'ye 66.8 milyon Euro'luk mülteci desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında imzalanan ve "Özel Sektörün Güçlendirilmesi II" projesine ilişkin hibe ve proje uygulama anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sosyal ve ekonomik uyumun artırılması hedefi

Buna göre Avrupa Birliği (AB), Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye’de mülteci krizinden etkilenen 20 ilde hem yerel yararlanıcıları hem de mültecileri desteklemek amacıyla 66,8 milyon euro tutarında hibe sağlayacak. Milletlerarası andlaşma niteliğindeki karar, sosyal ve ekonomik uyumu artırmayı hedefliyor.

Hibe en çok etkilenen 20 ilde kullanılacak

Andlaşma kapsamında sağlanan hibe, Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 20 ilde kullanılacak. Hibe, acil durum sosyal güvenlik ağı yararlanıcıları, geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancılar, özellikle geçici koruma altındaki Suriyeliler için KOBİ’lerde yeni istihdam olanakları yaratılması veya mevcut istihdamın korunmasına yönelik projelerde değerlendirilecek.