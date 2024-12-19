Yeni fonlar kapıda! Avrupa Yatırım Bankası 5 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor

Avrupa Birliği'nin (AB) mali kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başlama kararı aldı. Lüksemburg merkezli banka, 2019 yılında durdurduğu Türkiye operasyonlarına ilişkin yeni bir süreci devreye soktu. AYB Sözcüsü, bankanın Türkiye ile ilişkileri "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" bir çerçevede yeniden yapılandırmak üzere çalıştığını belirtti.

Sözcü, AYB'nin özellikle iklim eylemi, yeşil dönüşüm, deprem sonrası toparlanma ve göç yönetimi gibi ortak öneme sahip alanlarda Türkiye ile iş birliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. 1965'ten bu yana Türkiye'de 30 milyar eurodan fazla finansman sağlayan AYB, son olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde su ve atık su altyapısının yenilenmesi için 400 milyon euro değerinde kredi sağlamıştı.

AYB'nin Türkiye'deki faaliyetleri

Avrupa Yatırım Bankası, 2019'da Türkiye ile yapılan yeni kredileri askıya almış, bu süreçte yıllık sağladığı finansman miktarını büyük ölçüde azaltmıştı. Banka, 2019 öncesinde yılda ortalama 1-2 milyar euro arasında kredi sağlarken, bu rakam son dönemde neredeyse sıfıra inmişti. AYB'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler ve Türkiye'nin enerji arama politikaları nedeniyle AB tarafından alınan bir dizi yaptırımın parçasıydı.

AB-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

Son dönemde AB ile Türkiye arasında diplomatik ve ekonomik ilişkilerde pozitif gelişmeler yaşanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, "AB-Türkiye ilişkilerinin ileriye dönük güçlü adımlarla yeniden canlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Türkiye'nin AB'nin en büyük ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu belirterek, karşılıklı ticaret hacminin 2023'te 206 milyar euro ile rekor kırdığını söyledi. AB ve Türkiye arasında ticaretin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve ekonomi konusunda yüksek düzeyli diyalogların başlatılması planlanıyor.

AYB'nin yeniden faaliyete başlaması, hem Türkiye hem de AB için ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle yeşil enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve deprem sonrası yeniden inşa projeleri, bu yeni dönemde bankanın ana öncelikleri arasında yer alacak.