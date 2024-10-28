Yeni girişimlere 44 milyon TL'lik 'melek' desteği

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırı­mın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlan­gıç veya büyüme aşamasında­ki 80 yatırım için 233 yatırımcı, 43 milyon 946 bin lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamın­da geçen yıl 4 yatırımcı, 17 giri­şime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın 9 aylık döne­minde 18 yatırım için 36 melek yatırımcının 11 milyon 171 bin lira sermaye transfer ettiği ka­yıtlara geçti.

Yatırım başvurula­rının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Ko­caeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 69'u İstanbul mer­kezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı. Girişim sermaye­si fonlarına kaynak aktarılma­sını düzenleyen bireysel katı­lım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıka­rıldı. Sistem, uygulama yönet­meliğinin Şubat 2013'te yürür­lüğe girmesiyle faaliyete geçer­ken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştiril­di.

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1098 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 603'ü aktif durum­da bulunuyor. Uygulama kap­samında 2023'te 158, 2024'ün 9 ayında 74 lisans verildi. Li­sans başvurularının yüzde 67,94'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,06'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Yatırım alan şirketler az ortaklı

Yatırım yapılan işletmele­rin yüzde 47'sinin 5'ten az, yüz­de 19'unun 5 ile 10 arası, yüz­de 34'ünün 10'dan fazla or­tağı olduğu belirlendi. Melek yatırımcıların sermaye aktar­dığı sektörlerin başında bilgisa­yar programlama ve danışman­lık ile bilgi teknolojisi ve bilgi­sayar hizmet faaliyetleri geldi. Bu sektörleri veri işleme ve ba­rındırma, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri izledi.

Bi­reysel katılım yatırımcıları, Ba­kanlık tarafından akredite edil­miş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda buluna­biliyor. Sistemde aktif 18 akre­dite ağ bulunurken bunlardan 10'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.