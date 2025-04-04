Yeni gümrük tarifelere misilleme gecikmedi: Çin'den Trump'a sert yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri Çin’den gelen jet hızında bir misilleme ile karşılık buldu. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 Nisan itibarıyla ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

11 şirket 'kara listede'

Çin'in açıkladığı önlemler sadece ek vergilerle sınırlı kalmadı. 11 ABD şirketi "güvenilmezler listesine" alınırken, 16 şirket de "ihracat kontrolü" listesine dahil edildi. Ayrıca, ABD’den ithal edilen tıbbi CT x-ray tüplerine yönelik bir soruşturma başlatıldı ve iki büyük ABD firmasından kanatlı hayvan ithalatı tamamen yasaklandı.

Çin’in misilleme hamlesinde stratejik ham maddeler de yer aldı. Pekin yönetimi, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum ve itriyum gibi kritik nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kontroller getirdi. Bu mineraller, özellikle yüksek teknoloji ve savunma sanayinde kritik öneme sahip.

Çin’in attığı adımlar, ABD’nin sanayi ve teknoloji sektörlerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Uzmanlar, bu misilleme ile Çin’in küresel tedarik zincirinde sahip olduğu gücü ABD’ye karşı bir koz olarak kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ticaret savaşı sürecinin yeni bir evreye girdiği yorumları yapılırken, ABD’nin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.