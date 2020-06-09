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Yeni İstihdam Kalkanı Paketi

Yeni İstihdam Kalkanı Paketi'ne göre, salgınla getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle sürecek.

Yeni İstihdam Kalkanı Paketi
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Normalleşme sürecinde yeni İstihdam Kalkanı Paketi açıklandı.

Salgınla getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. İşverene istihdamı koruması şartıyla teşvik verilmesi gündemde.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle sürecek.

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