Yeni İstihdam Kalkanı Paketi
Yeni İstihdam Kalkanı Paketi'ne göre, salgınla getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle sürecek.
Normalleşme sürecinde yeni İstihdam Kalkanı Paketi açıklandı.
Salgınla getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. İşverene istihdamı koruması şartıyla teşvik verilmesi gündemde.
Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle sürecek.
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