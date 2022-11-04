Yeni KGF paketi aralık ayı ortasında duyurulacak

Fatura karşılığı işlemle gerçekleştirilecek yeni KGF paketi için sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KOBİ’lerin kullanımına yönelik yeni KGF paketini aralık ayı ortalarında açıklayacaklarını söyledi.

Partisinin Ekonomi İşleri Birimi’nce İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan toplantılar kapsamında Kadıköy’de iş insanlarıyla bir araya gelen Gürcan, KOBİ'ler tarafından 2020 itibarıyla 11,5 milyon kişinin istihdam edildiğini dile getirerek, “KOBİ'lere ciddi destek sunuyoruz. Aralık ayı ortalarında KOBİ'lerin kullanımına yönelik yeni bir KGF paketi açıklayacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, geçtiğimiz günlerde KGF paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Türkiye’de ilk defa farklı yöntem uygulayacağız. Fatura karşılığı işlem yapıyoruz. Bankalar kredi kullandırırken bilançoya bakarlar. Firmanın krediyi geri dönüşüm kapasitene bakarlar. A, B, C olarak değerlendirirler. Bu hazırladığımız KGF’de yüzde 75’ini C’ye vereceğiz. Gerçekten ihtiyacı olup bankadan kredi almakta zorlananlar, bilançosunda engeli olanlara biz kolaylık vereceğiz, riskimizi bir miktar artıracağız. Dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek” açıklamasını yapmıştı.