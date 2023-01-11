Yeni KGF paketi için İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in yorumu: 'Şimdi sıra bankalarda'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine destekli kredi destek paketlerine ilişkin açıklama yaptı. Nebati'nin açıkladığı 14 farklı destekten oluşan kredi paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında, EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik kıdem tazminatı desteği de sağlanıyor.

Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni KGF paketine ilişkin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Nebati'nin detaylarını açıkladığı yeni paketin, "2023'ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak verdiğini" vurgulayan Avdagiç, "Kredi teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin yüzünü güldüren 14 destek paketi devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanımız @NureddinNebati’nin bugün detaylarını açıkladığı 250 milyar liralık kredi paketi, 2023’ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koydu. Kredi teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin yüzünü güldüren 14 destek paketi devreye giriyor. pic.twitter.com/EOp98XW5fI — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) January 11, 2023

"Bankaların yeni KGF kredi destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam" diyen Avdagiç, "Şimdi sıra bankalarda" ifadesini kullandı.