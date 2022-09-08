Yeni KGF paketinin büyüklüğü 420 milyar liraya çıkabilir

Hüseyin GÖKÇE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüldüğünü açıkladı. DÜNYA bu çalışmaya ilişkin ilk haberi 15 Ağustos’ta “KGF musluğu yeniden açılıyor” başlığıyla duyurmuştu.

Bakan Nebati, açıklamasında Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulanan destek paketlerinin, teminat eksikliği bulunan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev gördüğünü kaydetti.

Paketin, ekonominin lokomotifi olan KOBİ’leri odağına alan bir anlayışla kurgulandığına dikkat çeken Nureddin Nebati, “Teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de 13 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KGF kefalet üst limiti 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltilmişti. Bu değişiklikle birlikte, KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarılmıştı. 5 Eylül itibarıyla KGF aracılığıyla verilen kefaletin toplam tutarı 582 milyar lira. KGF’nin kefalet sınırı da 1 trilyon lira. Buna göre Bakan Nebati’nin bahsettiği paketin büyüklüğü 418 milyar liraya kadar çıkabilecek.