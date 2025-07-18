Yeni KKDF kararı Resmi Gazete’de: Döviz, altın ve diğer kredilerde uygulanacak tutarlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan bazı kredilerde uygulanacak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları yeniden belirlendi. Karar, 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, döviz ve altın cinsinden kullandırılan kredilerde KKDF kesinti oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Diğer kredi türlerinde ise KKDF kesinti oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

Ayrıca, faktoring şirketleri ve finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde de KKDF kesintisi yapılmayacak. Bu kredi türleri için oran yüzde 0 olarak belirlendi.

Alınan karar, yarından itibaren kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.