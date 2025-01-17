Yeni konut seferberliği başlıyor: Erdoğan talimatı verdi! Tarih belli oldu

Barınma sorunu Türkiye’nin büyük problemlerinden biri haline geldi. Konutta yaşanan arz sıkıntısı ve artan kiraların önüne geçmek için hükümetin nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları gelmeye başladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine konut sorununa yönelik atılacak adımları anlattı.

Vekillerin vatandaşın karşı karşıya kaldığı fahiş kiralardan bahsetmesi üzerine Erdoğan, ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek için yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Deprem konutları ne zaman bitecek?

Erdoğan zamanlamaya dair ise “Deprem konutları biter bitmez” ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'inin vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "2025 yılı sonunda 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak" demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerde her ile yönelik konut ihtiyacı analizi yapılacak. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor

Sosyal konutların özellikleri neler, kimler faydalanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konutların özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için üretileceğini anlattı.

Uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi.