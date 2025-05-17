Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni nesil tüketiciye ulaşmak için markasını yeniliyor. TK KOOP Genel Müdürü Varol Halepli, yeni mağazaları “KOOP” markasıyla açtıklarını belirterek, “Özümüzü koruyoruz ama gençlere de ulaşmak istiyoruz. Yeni mağaza konseptimizde gençlerin ilgisini çekecek ürün ve hizmetleri artırıyoruz” dedi.

2025 hedeflerini değerlendiren Halepli, şu anda Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını, yıl sonuna kadar bu sayıyı 5 bine çıkarmayı planladıklarını söyledi. İstanbul’da ise 391 olan mağaza sayısını 550’ye ulaştırmak istediklerini açıkladı.

Gençler için ‘KOOP’ markası

Halepli, gençlere yönelik yeni bir strateji izlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Her yaş grubundan müşterimiz var ancak çoğunluğu orta yaş ve üzeri. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. Perakendede bir kural vardır: Alışkanlık çocuk yaşta başlar. ‘KOOP’ markamızla genç yaş grubunu kazanmayı hedefliyoruz.”

“Yüzde 100 çiftçi marketiyiz”

Tarım Kredi Market’in diğer zincirlerden farklılaştığını ifade eden Halepli, “Biz Türkiye'de ‘yüzde 100 çiftçi marketiyiz’ diyebilen tek markayız. Kar amacı gütmeden hem çiftçimizi hem tüketicimizi destekliyoruz” dedi.

Ana gıda ve süt ürünlerinde tamamen yerli üretim sunduklarını söyleyen Halepli, bazı eleştirileri de şöyle yanıtladı:

“Bazen fiyatlarımız piyasanın biraz üzerinde olabilir. Ancak biz ithal ürün yerine yerli üretimi destekliyoruz. Örneğin piyasada yerli muz olmadığında bile ithal muz satmıyoruz.”

Sürdürülebilirlik odakta

Yeni mağazalarda çevre dostu uygulamalara ağırlık verdiklerini belirten Halepli, “Nemlendirme sistemleriyle ürünlerin tazeliğini koruyor, ambalaj atıklarını azaltmak için dökme ürün reyonları kuruyoruz. Bazı mağazalarda müşteriler kendi getirdikleri kaplarla zeytinyağı ve sıvıyağ alabiliyor” dedi.

“Hedef ciroda liderlik”

Tarım Kredi Market’in Türkiye'nin beşinci büyük perakende zinciri olduğunu hatırlatan Halepli, sayıdan çok mağaza başına düşen ciroyu artırmak istediklerini ifade ederek bu alanda indirim marketleri arasında ikinci sırada olduklarını söyledi.