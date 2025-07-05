Yeni NEFES kredisinde son aşamaya gelindi

Yüksek kredi maliyetleri yüzünden nakit akışını yönetmekte zorluk çeken işletmelere nefes aldıracak bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Oda­sı'nda düzenlenen “Finansmana Erişim ve Halka Arz” toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö­netim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş­kanı Cengiz Günay, TOBB bünyesinde yeni bir “NEFES” kredisi im­kanına ilişkin çalışma yapıldığını aktardı.

Günün şartlarına uygun olacak

Yeni kredi paketine ilişkin TOBB bünyesinde görüştüğümüz kaynaklar, çalışmada son aşamaya gelindiğini bildirdi. DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklarca, kamu bankaları işbirliğinde devreye alınması öngörülen yeni NEFES kredi paketinin geçmişte yapılanlarla benzer nitelikleri taşıyacağı fakat günün şartlarına daha uygun bir çerçevede şekillendirildiği ifade edildi.

En son devreye alınan NEFES'teki şartlar

KOBİ’lerin ihtiyaçları için 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli KGF destekli TOBB Nefes Kredisi pandemi kosullarının hakim olduğu 2021 yılında devreye alınmıştı.

2020 yılı yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış tutarı 0-1 milyon TL arası olan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar.

2020 yılı yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış tutarı 1-10 milyon TL (10 milyon dahil) arası olan işletmeler için 200 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulmuştu.

Enflasyonist etkiler göz önüne alındığında yeni kredi paketlerinin alt sınırının 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olabileceği tahmin edilebilir.