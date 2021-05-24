‘Yeni Nefes’ yüzde 15-18 faizle 1 Haziran’da geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) ile üye oda ve borsaların bankalardaki mevduatlarının faiz ve kâr payı geliri karşılığında, üyelere indirimli oranlarda kredi kullandırılması esasına dayanan nefes kredisinde şartlar netleşiyor. Faizin yüzde 15-18 aralığında olması beklenen nefes kredisinin 1 Haziran’dan itibaren kullanılmaya başlanacağı kaydediliyor.

COVID-19’un ekonomik hayata ve istihdama yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla işletmelere finansman desteği sürüyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bir ay sonra başlatılan, ana aktörün TOBB olduğu nefes kredisi desteği, yeniden başlatılıyor.

Faiz farkı karşılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart’taki kabine toplantısının ardından detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağını söylediği nefes kredisinde hazırlıklar tamamlanmak üzere.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre nefes kredisinde faiz yüzde 15-18 aralığında belirlenecek. Daha doğrusu krediyi kullanan firmaya maliyet bu oranda olacak. Piyasa faizi ile belirlenecek faiz oranı arasındaki fark ise TOBB ve üye oda/borsaların mevduatlarına alacakları faizden mahsup edilecek. Yani TOBB ve odalar, üyelere sağlanan faiz indirimi kadar daha az faiz geliri elde etmiş olacaklar.

Kamu bankaları ön planda

COVID-19’un pandemi olarak ilan edilmesinden sonra ilk uygulanan nefes kredisi, sadece Denizbank aracılığıyla kullandırılmıştı. Aynı dönemde kamu bankaları, 5-10 bin lira olarak belirlenen bireysel kredi kullanımına aracılık etmişler, ilerleyen dönemde sisteme dahil olacakları belirtilmişti. Ancak kamu bankaları sisteme dahil olmadan nefes kredisi uygulamasına son verilmişti. 1 Haziran’dan itibaren başlayacak yeni dönem nefes kredisinde ise başta Ziraat Bankası olmak üzere, diğer kamu bankaları ve kamu katılım bankaları aracılık edecek. Denizbank yanı sıra isteyen özel bankalar da sisteme dahil olacak.

Toplam hacmi ne olacak?

TOBB ve odaların bankalardaki kaynaklarının belirli bir katına kadar kullandırılabilecek kredinin toplam hacmi, oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmelerinden sonra belli olacak. Nefes kredisinde Kredi Garanti Fonu(KGF) ile Hazine de garantör olarak görev alacak. Belirli bir dönem ödemesiz olacak kredilerin, ilk taksit ödemesi ise büyük olasılıkla 2022 yılında başlayacak.

Yapılandırılan kredilerde faiz iki katına çıkabilir

Edinilen bilgilere göre bu krediden yararlanma koşulları, geçen yılki nefes kredisine göre biraz daha kolay olacak. Geçen yılki krediden yararlananların, yeni krediden yararlanıp yararlanmayacağı veya hangi koşullarda yararlanabileceği de 1 Haziran’a kadar belli olacak. Geçen yıl yüzde 7.5 ile kullandırılan nefes kredisinin bu yıl yüzde 15-18 arasında bir faizle kullandırılması bekleniyor. Bu durumda geçen yıl kredi kullananlara, yeni krediden de yararlanma imkanı verilmesi halinde, eski kredilerini de yapılandırma ihtiyacı oluşacak. Bu durumda kullanılacak yeni kredinin maliyeti ise geçen yıla göre iki katına çıkmış olacak. Kredi kullanımında ciro kriteri esas alınması bekleniyor. Ayrıca belirlenecek dönemler arasında cirosu azalan şirketlerin bundan yararlanması yönünde de kriter getirilebileceği kaydediliyor