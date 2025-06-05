Yeni nesil girişimlerle daha adil yarınlara

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

İklim krizi, artan eşitsiz­lik ve sosyal adaletsizlik­ler, dünyayı yeni çözüm arayışlarına itti. Bu durum, sosyal girişimlerin ve etki ya­tırımlarının, sürdürülebilir­lik için önemini artırdı. Yal­nızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel fayda yaratma­nın da amaçlandığı etki yatı­rımları ile çarpan etkisinden güç alınarak daha yaşanabilir bir dünya için elini taşın altı­na koyan Kale Grubu, bu kap­samda 2017 yılında hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sos­yal Girişimcilik Programı’nın 9’uncu yılını kutladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Ok­yay, “Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biri olan, her zaman insanı ve sosyal faydayı önceliklendiren ku­rucumuz, rahmetli babam İbrahim Bodur’un anısını ya­şatmak amacıyla başlattığı­mız bu programla daha iyi bir gelecek için harekete geçen, bu cesareti gösteren ve elini taşın altına koyan girişimci­leri destekliyoruz. Sosyal gi­rişimcilerle birlikte sorun­lara çözüm üretmenin, hare­kete geçmenin ve toplumsal etkiyi büyütmenin birlikte mümkün olduğuna dair inan­cı, her yıl yeniden yeniden ye­şertiyoruz” dedi.

Birlikte yürümeye gönüllü insanların hikâyesi

“İbrahim Bodur Sosyal Gi­rişimcilik Programı’nı başla­tırken tek amacımız girişim­cilere bir ödül vermek değil­di” diyen Zeynep Bodur Okyay şöyle devam etti: “Türkiye’nin farklı bölgelerinde ortaya çı­kan sosyal değer üretme çaba­larını desteklemekti.

Bugün geldiğimiz noktada, bu program, sosyal ve etki gi­rişimciliğinin kurumsal geli­şimine katkı sağlayan, kendi paydaş ekosistemini oluştu­ran bir yapıya dönüştü.

Bu yıl aramıza katılan yeni girişimcilerle birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası ol­du. Artık birbirinden öğre­nen, birlikte değer üreten, ko­lektif fayda yaratan bir ‘İBSG Topluluğu’ oluştu. Bu toplulu­ğun gücüne inanıyoruz. Çün­kü sosyal girişimcilik, aslında birlikte yürümeye gönüllü in­sanların hikâyesi.”

Girişimler, 200 milyon işi destekliyor

Dünyanın her köşesin­de sosyal girişimciliğin hızla yükseldiğini belirten Okyay, “Çünkü artık insanlık, sadece ekonomik değer yaratan de­ğil; aynı zamanda gezegene ve topluma da iyi gelen çözüm­lere ihtiyaç duyuyor. Bugün dünya genelinde yaklaşık 10 milyon sosyal girişimci, sos­yal ve çevresel fayda yarata­rak yaşamları değiştiriyor. Schwab Vakfı’nın verilerine göre bu girişimler 200 milyon işi destekliyor, yıllık 2 tril­yon dolar gelir yaratıyor. Sos­yal ekonomi (sosyal girişim­ler dahil) Avrupa Birliği’nde yaklaşık yüzde 6,2’lik bir is­tihdam payına sahip. Bu hem toplumsal etki hem de eko­nomik potansiyel anlamında muazzam bir güç. Bu alanda­ki potansiyeli tam olarak or­taya çıkarmak için hepimi­ze görev düşüyor. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akade­mi arasındaki iş birliğini da­ha da güçlendirmeliyiz” yo­rumunu yaptı.

“Sadece destekleyen değil, dönüşen aktör olduk”

İbrahim Bodur Sosyal Giri­şimcilik Programı’nın 9’un­cu yılına ilişkin konuşan Ka­le Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Baş­kanı Rana Birden de, “Aradan geçen dokuz yılda bu yolculuk yalnızca sosyal girişimcileri değil, bizleri de dönüştürdü. Ve bugün artık bu program, sa­dece bireylerin değil; kurum­ların, sistemlerin, hatta kav­ramların dönüşümüne öncü­lük eden bir ekosistem haline geldi. Kale Grubu olarak biz bu yolculukta sadece destekleyen değil, dönüşen bir aktör olduk. Sosyal inovasyonu iş yapış bi­çimimizin merkezine aldık. Rise Ahead gibi uluslararası taahhütlerle bu vizyonu daha da ileri taşıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz: Yarınki iş dünyası; sadece daha dijital değil, daha adil, daha duyarlı, daha kapsa­yıcı olmak zorunda” dedi.

"İki can simidi var; gençler ve cesaret"

Umudunu kaybeden gençlere çağrıda bulunan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ama hayatta hiçbir şey kalıcı değil. Bir gün bir şeyler değişecek ve bunun için çabalamak lazım. Evet kolay değil kabul ediyorum ama ufacık bir şeyin büyük bir etki yaptığının farkında olmak gerekiyor. O yüzden umutlu düşünmeye devam etmek lazım. Dünyamızın ve sosyal girişimciliğin geleceği için sarılmamız gereken iki can simidi var; gençler ve cesaret. Yeni nesilleri sosyal girişimciliğe yönlendirmeli, onları desteklemeli ve cesaretlendirmeliyiz” dedi.

İBSG Ödülleri sahiplerini buldu

Kaleseramik Vakfı (KSV) tarafından, sosyal girişimcilerin yarattığı pozitif etkiyi artırmak amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın (İBSG) kazananları açıklandı. Impact Hub İstanbul’un iş birliğiyle düzenlenen ve Seçici Kurul’un 373 başvuru arasından yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde Hadi İşaret, İleri Aşama Kategorisinde Hummingdrone, İş Birliği kategorisinde AMANOS & Migros, Gençlik kategorisinde ise KEÇİ ödüle değer bulundu. Bu yıl ilk kez sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan programda, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinin kazananları 350 biner TL, Gençlik Kategorisi kazananı ise 100 binTL ödül almaya hak kazandı. Başvurular eğitim, iklim, afet iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi ile sürdürülebilir üretim gibi alanlarda yoğunlaştı. Başvuruların yüzde 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu.