Yeni nesil girişimlerle daha adil yarınlara
Kale Grubu, bu kapsamda 2017 yılında hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın 9’uncu yılını kutladı. Bugüne kadar 2 bin 500’ün üzerinde başvurunun geldiği programa bu yıl 373 başvuru alındı. 16 sosyal girişimin daha dahil olduğu programa başvuruların yüzde 40’ı İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki illerden geldi.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
İklim krizi, artan eşitsizlik ve sosyal adaletsizlikler, dünyayı yeni çözüm arayışlarına itti. Bu durum, sosyal girişimlerin ve etki yatırımlarının, sürdürülebilirlik için önemini artırdı. Yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel fayda yaratmanın da amaçlandığı etki yatırımları ile çarpan etkisinden güç alınarak daha yaşanabilir bir dünya için elini taşın altına koyan Kale Grubu, bu kapsamda 2017 yılında hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın 9’uncu yılını kutladı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biri olan, her zaman insanı ve sosyal faydayı önceliklendiren kurucumuz, rahmetli babam İbrahim Bodur’un anısını yaşatmak amacıyla başlattığımız bu programla daha iyi bir gelecek için harekete geçen, bu cesareti gösteren ve elini taşın altına koyan girişimcileri destekliyoruz. Sosyal girişimcilerle birlikte sorunlara çözüm üretmenin, harekete geçmenin ve toplumsal etkiyi büyütmenin birlikte mümkün olduğuna dair inancı, her yıl yeniden yeniden yeşertiyoruz” dedi.
Birlikte yürümeye gönüllü insanların hikâyesi
“İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatırken tek amacımız girişimcilere bir ödül vermek değildi” diyen Zeynep Bodur Okyay şöyle devam etti: “Türkiye’nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını desteklemekti.
Bugün geldiğimiz noktada, bu program, sosyal ve etki girişimciliğinin kurumsal gelişimine katkı sağlayan, kendi paydaş ekosistemini oluşturan bir yapıya dönüştü.
Bu yıl aramıza katılan yeni girişimcilerle birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası oldu. Artık birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir ‘İBSG Topluluğu’ oluştu. Bu topluluğun gücüne inanıyoruz. Çünkü sosyal girişimcilik, aslında birlikte yürümeye gönüllü insanların hikâyesi.”
Girişimler, 200 milyon işi destekliyor
Dünyanın her köşesinde sosyal girişimciliğin hızla yükseldiğini belirten Okyay, “Çünkü artık insanlık, sadece ekonomik değer yaratan değil; aynı zamanda gezegene ve topluma da iyi gelen çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bugün dünya genelinde yaklaşık 10 milyon sosyal girişimci, sosyal ve çevresel fayda yaratarak yaşamları değiştiriyor. Schwab Vakfı’nın verilerine göre bu girişimler 200 milyon işi destekliyor, yıllık 2 trilyon dolar gelir yaratıyor. Sosyal ekonomi (sosyal girişimler dahil) Avrupa Birliği’nde yaklaşık yüzde 6,2’lik bir istihdam payına sahip. Bu hem toplumsal etki hem de ekonomik potansiyel anlamında muazzam bir güç. Bu alandaki potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak için hepimize görev düşüyor. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz” yorumunu yaptı.
“Sadece destekleyen değil, dönüşen aktör olduk”
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın 9’uncu yılına ilişkin konuşan Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden de, “Aradan geçen dokuz yılda bu yolculuk yalnızca sosyal girişimcileri değil, bizleri de dönüştürdü. Ve bugün artık bu program, sadece bireylerin değil; kurumların, sistemlerin, hatta kavramların dönüşümüne öncülük eden bir ekosistem haline geldi. Kale Grubu olarak biz bu yolculukta sadece destekleyen değil, dönüşen bir aktör olduk. Sosyal inovasyonu iş yapış biçimimizin merkezine aldık. Rise Ahead gibi uluslararası taahhütlerle bu vizyonu daha da ileri taşıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz: Yarınki iş dünyası; sadece daha dijital değil, daha adil, daha duyarlı, daha kapsayıcı olmak zorunda” dedi.
"İki can simidi var; gençler ve cesaret"
Umudunu kaybeden gençlere çağrıda bulunan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ama hayatta hiçbir şey kalıcı değil. Bir gün bir şeyler değişecek ve bunun için çabalamak lazım. Evet kolay değil kabul ediyorum ama ufacık bir şeyin büyük bir etki yaptığının farkında olmak gerekiyor. O yüzden umutlu düşünmeye devam etmek lazım. Dünyamızın ve sosyal girişimciliğin geleceği için sarılmamız gereken iki can simidi var; gençler ve cesaret. Yeni nesilleri sosyal girişimciliğe yönlendirmeli, onları desteklemeli ve cesaretlendirmeliyiz” dedi.
İBSG Ödülleri sahiplerini buldu
Kaleseramik Vakfı (KSV) tarafından, sosyal girişimcilerin yarattığı pozitif etkiyi artırmak amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın (İBSG) kazananları açıklandı. Impact Hub İstanbul’un iş birliğiyle düzenlenen ve Seçici Kurul’un 373 başvuru arasından yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde Hadi İşaret, İleri Aşama Kategorisinde Hummingdrone, İş Birliği kategorisinde AMANOS & Migros, Gençlik kategorisinde ise KEÇİ ödüle değer bulundu. Bu yıl ilk kez sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan programda, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinin kazananları 350 biner TL, Gençlik Kategorisi kazananı ise 100 binTL ödül almaya hak kazandı. Başvurular eğitim, iklim, afet iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi ile sürdürülebilir üretim gibi alanlarda yoğunlaştı. Başvuruların yüzde 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu.