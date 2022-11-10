‘Yeni Nesil İhracat Destekleri’ Bursa’da anlatıldı

Esra ÖZARFAT / BURSA

Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile lansmanı yapılan ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı’nın Bursa ayağı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) iş birliği ile yapıldı. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer’in katıldığı toplantıda Kobi ve Kümelenme, Tanıtım ve Fuar, Markalaşma ve Tasarım Destekleri ile E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler alanındaki desteklerle ilgili bilgiler verildi. Toplantıya ayrıca TÜRK EXİMBANK Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl ile İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz de katıldı.

Açılışta konuşan UİB Başkanı Baran Çelik, “Küresel çapta yaşanan tedarik zinciri problemleri, enerji maliyelerindeki astronomik artışlar, başlıca pazarımız konumunda yer alan Avrupa’da resesyon tehlikesi gibi zincirleme sorunlar ile karşı karşıya olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki Merkez Bankalarının faiz artırımları nedeniyle finansmana erişimin her zamankinden daha zor olduğu bir dönemdeyiz. Diğer taraftan ihracatın tabana yayılması, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması ve en önemlisi yüksek katma değerli ihracat için de finansmana erişim hayati önem taşıyor. Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli böylesine zor bir dönemde ihracatın finansmanında önemli rol üstlenecektir” dedi.

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında ikinci büyük birliği olan UİB’in 10 ayda yüzde 4 artışla 26 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını belirten Çelik, “UİB olarak yılı 32 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatacağımızı tahmin ediyorum. Türkiye’deki tek birlik konumunda bulunduğumuz otomotiv endüstrisinde ise Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 5 artarak 25 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinde de yılı 30 milyar doların üzerinde bir rakam ile kapatacağız. Buradan tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracata devam eden firmalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Yeni nesil desteklerle ihracatçının yanındayız”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer ise yeni nesil ihracat desteklerine yönelik genel bir sunum yaptı. Tuncer, Bakanlığın iş birliği kuruluşlarına yönelik olarak Ur-Ge Proje, Pazara Giriş Rapor, Sanal Fuara Katılım, Sektörel Heyet, Sanal Ticaret Heyeti ve Tanıtım Projesi gibi desteklerin yanı sıra Pazara Giriş Projesi Hazırlama, Çok Kanallı Zincir Mağaza ve İhracat Konsorsiyumları gibi yeni nesil destekleri de bulunduğunu söyledi.

Yararlanıcılara ve iş birliği kuruluşlarına yönelik e-ihracat desteklerinin de olduğunu ifade eden Tuncer, şunları söyledi: “Türkiye e-İhracat Platformu Desteği ile ülkemizin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasının yanı sıra ihracatçılarımızın Web3 gibi yeni nesil teknolojiler kullanması, siparişleri bu platform üzerinden alabilmesi ve farklı ülkelerdeki ithalatçılar tarafından kolayca ulaşılabilir olması sağlanacaktır. E-İhracat Konsorsiyumları ile de dünyanın önde gelen ülkelerinin kullandığı toplayıcı satıcı modeli hayata geçiyor. KOBİ’lerin ürünleri, uçtan uca e-ihracat konsorsiyumları ile ulaştırılıyor. Hedef ülkeler için de yeni açılımlar söz konusu. Uzak Ülkeler Stratejisi ile hedef ülkelerimize yönelik destek oranlarımızı ilave 20 puan kadar, hedef ülkelere hedef sektörler olması durumunda ilave 25 puan kadar artırdık. Bu bağlamda Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Brezilya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelere hem ihracat hem de e-ihracat kanalıyla açılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Tuncer, prefinansman modelinin başvuru sürecinin başvur, onay al, ödeme al ve harca gibi aşamalardan oluştuğunu, finansmana erişim konusunda Türk Eximbank ve İGE A.Ş ile protokol imzalandığını dile getirdi.



Eğitim programında KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Vekili Pınar Aslan, Tanıtım ve Fuarlar Dairesi Başkanlığı’ndan Daire Başkanı Mükerrem Aksoy, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Vekili Ebru Gülsoy Rojas Atencıo, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı’ndan Ticaret Uzman Yardımcısı Onur Sarıoğlan, Destek Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı’ndan İhracat Uzmanı Dilek Sünger, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXİMBANK) Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan BİNGÖL ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE A.Ş.) Genel Müdürü Kasım Akdeniz UİB üyelerine sunum yaparak, bilgi verdiler.