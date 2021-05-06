Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan 'Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını, temmuzda ilk öğrenci grubuyla ön eğitimlerin yapılacağını bildirdi.

Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkati çeken Ecole 42 arasında mart ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul'da iki yazılım okulu açılması kararlaştırıldı. Bu yazılım okulları, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den ilk örnekler olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) ortaklığında güdümlü proje desteği, Evyap ve Gebze Ticaret Odasının katkılarıyla kurulan okullar, 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yazılım okulları için başvuruların başladığını bildirdi. Varank paylaşımında, "Beklenen gün geldi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı COVID-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Amaç paradigma değişimi

42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda nesne yönelimli programlama, mobil, işlevsel programlama, web güvenliği, tersine mühendislik, kötü amaçlı kod, çekirdek programlama, ağ programlama, yapay zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor.

Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Ecole 42 okulları, birbirinden öğrenmeye dayalı eğitim modeliyle katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca bir ekip de müfredata rehberlik ediyor ve okulun sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Ön eğitimin ardından kesin kayıt

Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes, www.42istanbul.com.tr ile www.42kocaeli.com.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. Web sitelerinden yapılacak ön kayıt sonrası çevrim içi testi geçenler okulun tanışma toplantısına davet edilecek. Temmuzda başlayacak 4 haftalık ön eğitimi başarıyla tamamlayanların kesin kaydı yapılacak.