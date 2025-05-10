Yeni nesil konaklama sistemi: Kiralama yok misafirlik var
Sürdürülebilir dijital konaklama çözümleri sunan Trampax ve yeni nesil bankacı Mars iş birliğine imza attı.
Hayati ARIGAN
Dijital konaklamaya dair açıklamada bulunan Trampax kurucusu Mustafa Duman, “Trampax olarak, ev değişim modelini yalnızca bir konaklama çözümü olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kültürel bir yaşam tarzı olarak konumlandırıyoruz. Mars ile kullanıcılarımız artık 400’ün üzerinde markada özel indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabilecek” dedi.
Yüksek maliyetlerine alternatif çözüm
Klasik kiralama modelleri, 2023'te yürürlüğe giren ve 100 günün altındaki kısa süreli konaklamaları ruhsat, kayıt ve vergi yükümlülüklerine tabi kılan düzenlemelerle önemli ölçüde sınırlandırıldı. Trampax ise bu regülasyonların dışında kalan, ev sahipliği ve kiralama ilişkisi kurmayan alternatif bir model sunuyor. Trampax’ta sunulan sistem, ev sahipliği ve kiracılık ilişkisine değil, karşılıklı ve geçici misafirlik esasına dayanıyor. Bu modelde kullanıcılar arasında kira sözleşmesi yapılmıyor. Bunun yerine taraflar arasında karşılıklı gönüllülük esasına dayalı, maddi bir kazanç gözetmeyen ev değişimi veya misafirlik protokolleri uygulanıyor. Üç farklı değişim türü sunan Trampax konaklama değişimiyle sınırlı kalmıyor, ev temizliği, evcil hayvan bakımı gibi hizmet karşılığı konaklama modeliyle kullanıcılar, mülklerini talep ettikleri hizmetler karşılığında platformdaki diğer kullanıcılara sunabiliyor. Bu hizmetler; her evin özelliklerine göre sistem içinde puan belirleniyor ve kullanıcılar, puanlarının yettiği tüm konaklama türlerinde diledikleri gibi takas yapabiliyor.