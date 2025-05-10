Yeni nesil konaklama sistemi: Kiralama yok misafirlik var

Hayati ARIGAN

Dijital konak­lamaya dair açıklamada bulunan Trampax kurucusu Mustafa Du­man, “Trampax olarak, ev deği­şim modelini yalnızca bir konak­lama çözümü olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kül­türel bir yaşam tarzı olarak ko­numlandırıyoruz. Mars ile kulla­nıcılarımız artık 400’ün üzerinde markada özel indirim ve ayrıca­lıklardan faydalanabilecek” dedi.

Yüksek maliyetlerine alternatif çözüm

Klasik kiralama modelleri, 2023'te yürürlüğe giren ve 100 gü­nün altındaki kısa süreli konak­lamaları ruhsat, kayıt ve vergi yükümlülüklerine tabi kılan dü­zenlemelerle önemli ölçüde sı­nırlandırıldı. Trampax ise bu re­gülasyonların dışında kalan, ev sahipliği ve kiralama ilişkisi kur­mayan alternatif bir model sunu­yor. Trampax’ta sunulan sistem, ev sahipliği ve kiracılık ilişkisine değil, karşılıklı ve geçici misafir­lik esasına dayanıyor. Bu model­de kullanıcılar arasında kira söz­leşmesi yapılmıyor. Bunun yerine taraflar arasında karşılıklı gönül­lülük esasına dayalı, maddi bir ka­zanç gözetmeyen ev değişimi veya misafirlik protokolleri uygulanı­yor. Üç farklı değişim türü sunan Trampax konaklama değişimiyle sınırlı kalmıyor, ev temizliği, evcil hayvan bakımı gibi hizmet karşılı­ğı konaklama modeliyle kullanıcı­lar, mülklerini talep ettikleri hiz­metler karşılığında platformdaki diğer kullanıcılara sunabiliyor. Bu hizmetler; her evin özelliklerine göre sistem içinde puan belirle­niyor ve kullanıcılar, puanlarının yettiği tüm konaklama türlerinde diledikleri gibi takas yapabiliyor.