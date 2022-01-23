DİRENÇ ÖZDEMİR

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

21. yüzyılın getirdiği teknoloji ile değişen dünya konjonktürü bize göstermektedir ki sadece üretebiliyor olmak yeterli değildir. Ticaretin küreselleşmesi ile artık daha hızlı, daha kaliteli ve daha rekabetçi üretim şartlarını oluşturmak kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Yerli ve millî üretimi ekonomik, sosyal ve çevre şartlarının ortak paydasında gerçekleştirmek üretimi sağlayabilecek niteliğe sahip olan millî iş gücünü yetiştirebilmek zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sanayinin en önemli problemi olan istihdam sorununu çözmek için ‘Yenilikçi, Yüksek Teknolojili ve Yeşil Üretim’ ekosisteminde istihdam etmek için rekabetçi ortamda üretim faaliyetlerine güvenle devam ettirecek meslek liselerine önem vermek yadsınamaz bir gerçektir.

Bu kapsamda Yalın ve Yenilikçi OSB anlayışıyla ele aldığımız “Yeni Nesil Meslek Lisesi” projemiz için çalışmalara katılımcımız olan sanayicilerin OSB’mizin çatısı altında sunulmasına ihtiyaç duydukları hizmetlere ilişkin talepler toplanarak başlandı. İstişare kültürümüz gereği sanayicilerimizi Pilot okulumuzda ağırlayarak sektörün ortak problemi olan istihdam sorununu çözmek için sanayicinin ihtiyaç duyduğu eksiklikler birlikte yerinde tespit edildi. Bu tespitlerin ilk adımı olarak Meslek lisemizde, Yalova Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Uğur İnan, Okul Müdürümüz Fatih Olğun ve Yöneticileri, Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken, Yalın Enstitü Hocası Erol Yakut ile OSB’mizin yönetici ve uzman kadrosunun katılımıyla “Yeni Nesil Meslek Lisesi ve Yeni Nesil Eğitim” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın oluşturduğu sonuçlarla iş garantili yeni nesil meslek lisesi vizyon ve misyonunu belirleyerek çalışmalarımıza başladık.

OSB’mizde istihdam edilecek öğrencilerin Sanayicilerimizin “başlıca üretim tekniklerine hâkim olmasının üretim esnasında daha verimli çalışma modeli oluşturacağı” deneyimlerinden çıkarımlarla “Uygulamalı Oyunlaştırılmış Yalın Model Eğitim” sınıfı kuruldu. Meslek lisemizdeki kıymetli öğretmenlerimize Yalın üretim ve yalın düşünce felsefesini, teorik eğitimlerle ve meslek lisesinde kurduğumuz Yalın Model Fabrikadaki uygulamalı eğitimlerle aktarmaya çalışarak önce eğitmenlerin eğitimine başlandı. Böylece Yeni Nesil Meslek Lisesi dönüşümü için ilk adımı atmış olduk.

Lisemize adım atar atmaz gençlerimiz ve eğitimcilerimizin fikirleri üstüne sınıflardaki yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Katılımcı firmalarımızın desteği ile uygulamalı eğitimin daha etkin yapılabilmesi için okulda 5 tane laboratuvar yenilendi. Boya sürmenin ötesine geçip öğrencilere ilham kaynağı olacak görsel çalışmaları yapıldı, bu çalışmaları yaparken ulusalda alnında en iyi ressamlar ile çalışarak öğrencilerimiz ile sanatçılarımızı buluşturup başka bir hayalin gerçekleşmesine sebep olduk. Bütün fiziksel dönüşümlerin ötesinde öğrencilerimizin Yalova Makine OSB’li olma hayaline sarılmış olmaları ilk gün atmış olduğumuz adımların daha da hızlanmasına sebep oluyor.

Stajyer talebi olan katılımcılarımız ile öğrencilerimizi buluşturarak stajlarını ve Uygulamalı Yalın Model Eğitim derslerini başarıyla tamamlamak kaydıyla hem staj hem de iş imkânı sağlayacakları öğrenci-firma eşleştirmeleri yapıldı. Bazı firmalarımız üretimlerini Yalova’ya taşıyacakları süreçte dahi öğrencileri sektöre ve kendilerine kazandırabilmek için öğrencilere barınma yol yemek gibi masraflarını gönüllükle üstlendi. Böylece OSB olarak hem firmalarımıza hem öğrencilerimize değer katma fırsatını kazandık.

12. Sınıf öğrencilerimiz staj yaptığı firmalara ziyaretler gerçekleştirildi. Akabinde, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize model fabrikada yalın üretim eğitimleri vererek ve bu öğrendikleri bilgiler ışığında firmalarda iyileştirmeler yapmaları istendi ve böylelikle dönüşüm süreci hızlanmış oldu.

OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokol kapsamında sanayinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verecek alan/dallarda eğitimler geliştiriyor ve bu eğitimleri okul bünyesindeki tüm öğrencilere uygulayacak şekilde planlıyoruz. OSB içerisinde kurulması planlanan Yalın Model Fabrika eğitimlerinden oluşturulan eğitim planı dahilinde öğrencilere İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı ve Yaz Dönemi Stajlarını OSB bünyesindeki açılacak üretim tesislerinde yapabilmeleri ile ilgili yardımcı oluyor ve olmaya devam ediyoruz. Projemiz ile ayrıca bu liseden mezun olan öğrencilerden lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi olan ve yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp başarı sertifikasına hak kazananlara OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlanmasını hedefliyoruz.

Vizyon projelerimizden birini daha sizlere aktarmanın haklı gururuyla, yeni nesil meslek lisemizden mezun olunarak nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanacak olmasının hem bölge sanayicimize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim.