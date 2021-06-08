Yeni otopark yönetmeliği, projeleri yavaşlattı

Leyla İLHAN

İSTANBUL-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Mart tarihinde değiştirilerek uygulamaya alınan yeni Otopark Yönetmeliği’nin, otopark yeri olmayan projelerin başlamasını geciktirmeye başladığı kaydediliyor. Yeni uygulamada, bu tarz parsellerde yapılacak projelerden alınan bedelin yüzde 25’i ruhsat bedeli ödendikten sonra, kalan 75’inin en geç 18 ay içinde ödenmesi öngörülüyor. Bu bedelin tamamını ödemeyen projeler iskan alamaz denilirken, bedeli alan idareler ve belediyelere bölge otoparklarını ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlama koşulu getirildi. Ancak Kadıköy, Beşiktaş gibi arazilerin kısıtlı olduğu pek çok ilçede, belediyelerin bu süre içinde otopark ihtiyacını karşılamayacağı ve açılacak davalar endişesiyle, otopark sorunu olan projelere ruhsat verme konusunda çekingen davrandığı belirtiliyor. Uygulamanın bu şekliyle otopark yeri olmayan yeni projelerin başlatmasını yavaşlattığı bu nedenle pek çok kentsel dönüşüm projesinin de olumsuz etkilenmeye başladığı belirtiliyor.

Belediyeleri ütopik çözümlere zorluyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, bu uygulamanın özellikle küçük parsellerin olduğu Kadıköy gibi ilçelerde sorun oluşturmasını beklediklerini söyledi. “Eski mevzuatta otoparkı yapamıyorum denilerek büyükşehre gidip bunun yüzde 25 bedelini öderdik. Büyükşehir Belediyesi ’de otopark yaptığı vakit tamamını ödeniyordu. Ancak işlemler yürütülüyordu. Şimdi ilçe belediyeleri tamamını istiyor. Aldığı bedel karşılığında ise otopark yapma koşulu var. Ancak öyle ilçeler var ki sokağında bir aracın park edeceği alan yok.” dedi.

Tavukçuoğlu, otopark sorunu çözülmediği taktirde yeni başlayacak olan projelerin tasdik edilemeyeceğini ve iskân alamayacağını kaydetti. “Bu durumda belediyeler arsa alıp orada katlı otopark yapacak, ya da cadde altlarını değerlendirecek. Ancak bunlar şimdilik ütopik durumlar” diyen Tavukçuoğlu, “Dernek olarak bu konuda çalışıyoruz. Önerilerimiz tamamlandığında yetkili makamlara sunacağız.” dedi.

"Vatandaş da mutsuz, belediye de mutsuz”

Özellikle kentsel dönüşüm projelerinin hızlandığı ilçelerden olan Avcılar’da süreçten olumsuz etkilenen bölgelerden. Konuyla ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli “Otopark sorunu var ve çözüm beklediğimiz bir konu. Ancak bu mevzuat sorununun ötesinde yeni farklı sorunlar ortaya çıkardı.” dedi.

Hançerli, şöyle konuştu: “Yapılan değişiklikle birlikte otopark harç bedellerinin yüksek çıkmaya başlamasıyla binayı yaptıracak kişiler ve müteahhitler zorluk yaşamaya başladı. Dönüşüm sürecinde vatandaş için ek bir maliyet olarak kentsel dönüşümü zorlaştıran bir unsur olmaya başladı. Ancak otopark yapılması karşılığında alınan bedeller ise bizim bu ihtiyacı gidermeye yetmiyor. Dolayısıyla bu bedelden dolayı her iki tarafta mutsuz.”

"Park için yolların ve parkların altına bakıyoruz"

"İlçe ve büyükşehir belediyeleri olarak bu konuyu çözmek için çalıyoruz. Ancak kolay olmayacağı kesin” diyen Hançerli, çözüm için parkların ve yolların altına otopark yapma gibi bir çalışma üzerinde durdurduklarını aktardı. Turan Hançerli şöyle konuştu: "Yönetmelikte sadece yapının altı değil, peyzaj alanları ve çekme mesafeleri de otopark alanı olarak değerlendiriliyor. Bunun gibi bazı iyileştirmeler ve avantajlar var. Ancak sorun hala ortada duruyor ve yönetmelik sorunu çözmüş değil."

"Büyük parselli projelerin altına daha fazla otopark yapılabilir"

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, dernek olarak otopark sorununun çözümüne ilişkin önerilerini Mekânsal Genel Müdürlüğü’ne bildirdiklerini söyledi.

Sundukları önerilere değinen Durbakayım, "Örneğin otopark yapmaya uygun projelerde ve arsalarda daha fazla otopark yapılıp bölgeye kullandırılabilir. Ayrıca yan yana olan iki üç parselde bodrumların ortak kullanılması söz konusu olabilir. Örneğin 500 metrekarelik 10 arsadan 5 bin metrekare elde edilir. Bunun gibi çözümlerle konu çözülebilir. Diğer türlü 600 metrekarelik bir arsada otopark yapmaya kalktığınızda rampası girişi, çıkışı derken yüzde 60’ı heba ediliyor ve kullanılabilir alan azalıyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıca otoparkların ayrıca irtifaklandırılıp ayrı olarak satılmasını da önerdiklerini kaydeden Durbakayım, “Bir apartman yapıldı. 10 daire ve 20 otopark alanı var. İsteyen bir ya da iki araçlık otoparkın tapusunu alabilir ve kullanmadığı zaman da kiralayabilir ya da satabilir. Fazla yapılan otoparkların diğer projelerde kullanılmak üzere kamu yararına kullanılabilir. Beşiktaş'ta sorun var. Kadıköy’ün belli bölgelerinde sorun var. Bunlar bu şekilde çözülebilir." dedi.